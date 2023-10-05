ARA
Bist 100
8344,86
0,14%
Bist 100
Dolar/TL
27,5582
-0,0357%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9881
-0,0148%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0518
0,1318%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1613,5
-0,04%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • İki kardeş Apple'ı mağaza mağaza dolaşıp 6 milyon dolar dolandırdı

İki kardeş Apple'ı mağaza mağaza dolaşıp 6 milyon dolar dolandırdı

ABD'nin San Diego kentinde iki kardeş, sahte Apple ürünlerini arızalı olduklarını bahane göstererek gerçekleriyle değiştirdi. Sekiz yıl boyunca 10 bin sahte Apple ürününü takas etmeye çalışan kardeşler sonunda yakayı ele verdi.

05 Ekim 2023 | 10:02
0
İki kardeş Apple'ı mağaza mağaza dolaşıp 6 milyon dolar dolandırdı

Zhimin ve Zhiting Liao, Pazartesi günü Çin'den iPhone ve iPad ithal etmek ve sahte ürünleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki Apple mağazalarında takas etmekten 41'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar, ceza belgelerinde Zhimin Liao'nun 22 eyaletteki 105 Apple mağazasını bizzat ziyaret ettiğini ve yaklaşık 720 sahte iPhone ve iPad'i takas etmeye çalıştığını yazdı.

Savcılara göre Zhiting Liao, bizzat ABD'de 18 eyalette ve Kanada'da en az 200 Apple mağazasına gitti ve yaklaşık 718 sahte iPhone ve iPad'i takas etmeye çalıştı.

Savcılar ayrıca Liao kardeşlerin eşlerini de plandaki çeşitli rollerden dolayı suçladı.

Kadınların her biri de suçunu kabul etti ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Savcılar, sanıkların yaklaşık sekiz yıl boyunca faaliyet gösteren program sırasında mağazalarda 10 binden fazla sahte ürünü takas etmeye çalıştıklarını söyledi.

Karşılığında aldıkları orijinal ürünler daha sonra yabancı ülkelerdeki insanlara ihraç edildi ve Apple'ın toplam 6,1 milyon dolar civarında zararı oldu.

ABD Başsavcılığı'na göre kardeşler, savunma anlaşmalarının bir parçası olarak San Diego'daki beş konuttaki hisselerinden, suçtan elde edilen 250 bin dolardan fazla gelirden ve komployla bağlantılı 200'den fazla Apple iPhone'dan vazgeçmeyi kabul etti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1613,5 -0,04%
  • ALTIN ONS 1821,07 -0,01%
  • BIST 100 8344,86 0,14%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,5582 -0,0357%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9881 -0,0148%
  • EURO/USD 1,0518 0,1318%
  • INGILIZ STERLINI 1,21444 0,07004%
  • JAPON YENI 148,754 -0,25%
  • KANADA DOLARI 1,3755 0,09096%
  • RUS RUBLESI 100,074 -0,276%
Günün En Çok Okunanları
Linkedln verilerine göre bu beceriye yönelik iş ilanları 2 kat arttı
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
Opel ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu
Opel ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu
İki kardeş Apple'ı mağaza mağaza dolaşıp 6 milyon dolar dolandırdı
GERİ
İLERİ
Linkedln verilerine göre bu beceriye yönelik iş ilanları 2 kat arttı
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
EURO 2028'in ev sahibi belli oldu
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti
Eylülde en fazla ihracat yapan sektör, en fazla ihracat yapılan 3 ülke
Devlet desteği, yerli telefonu öne çıkardı
Telefon harcı sorunu için çalışma başladı
Opel ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL