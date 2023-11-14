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İlk kez telaffuz edildi: Apple, Google'dan ne kadar gelir alıyor?

Google'ın Safari üzerinden yapılan aramalarda kaydedilen gelirin yüzde 36'sını Apple'a aktardığı belirtildi.

14 Kasım 2023 | 11:06
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İlk kez telaffuz edildi: Apple, Google'dan ne kadar gelir alıyor?

Alphabet'in ekonomi konusunda danışmanlık aldığı isim Google'ın Safari tarayıcısı üzerinden yapılan arama reklamlarından elde ettiği gelirin yüzde 36'sını Apple'a ödediğini söyledi.

Chicago Üniversitesi profesörlerinden Kevin Murphy, söz konusu rakamı Adalet Bakanlığı'nın Washington'daki antitröst davasında Google'ın savunmasında verdiği ifade sırasında açıkladı.

Hem Google hem de Apple yaptıkları anlaşmayla ilgili ayrıntıların kamuoyuna açıklanmasına itiraz etmişlerdi.

Google geçen hafta mahkemeye yaptığı başvuruda, anlaşmayla ilgili ek bilgilerin açıklanmasının "Google'ın hem rakipleri hem de diğer karşı taraflar karşısındaki rekabetçi konumunu makul olmayan bir şekilde zayıflatacağını" savundu.

Şirketler 2002 yılından bu yana Google'ı Apple'ın Safari'sinde varsayılan arama motoru yapan bir ortaklığa sahip.

Bu anlaşma, ABD'de en çok kullanılan akıllı telefon olan iPhone'un arama motorunu belirlediği için Google'ın varsayılan anlaşmaları arasında en önemlisi. (BloomberHT) 

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