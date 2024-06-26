Yazıda, yapay zekanın verimliliği artırabileceği, ekonomik büyümeyi canlandırabileceği ve gelirleri yükseltebileceği belirtilerek, ancak bu teknolojinin milyonlarca işi ortadan kaldırabileceği ve eşitsizliği artırabileceği ifade edildi.

IMF'nin ocak ayında yayımladığı bir araştırmasının yapay zekanın küresel ekonomiyi nasıl yeniden şekillendireceğini gösterdiğine işaret edilen yazıda, yapay zekanın işlerin gelişmiş ekonomilerde yüzde 33'ünü, gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 24'ünü ve düşük gelirli ülkelerde yüzde 18'ini tehlikeye atabileceği aktarıldı.

Yazıda, bununla birlikte yapay zekanın tamamlayıcı bir araç da olabileceği, mevcut işlerde verimliliği artırmak ile yeni işler ve hatta yeni endüstriler oluşturmak için muazzam bir potansiyele de sahip olduğu vurgulandı.

Çoğu gelişmekte olan piyasa ekonomisi ve düşük gelirli ülkenin, gelişmiş ekonomilere kıyasla daha az yüksek vasıflı iş payına sahip olduğuna dikkatin çekildiği yazıda, bu nedenle söz konusu ülkelerin yapay zekadan daha az etkileneceği vurgulandı.

Yazıda, bu ülkelerin çoğunun yapay zekanın faydalarından yararlanmak için gereken altyapıdan veya vasıflı iş gücünden yoksun olduğu belirtilerek, bunun da ülkeler arasındaki eşitsizliği daha da derinleştirebileceği ifade edildi.