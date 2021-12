Tesla, otomobil hareket halindeyken ekrandan oyun oynama özelliğini rafa kaldırıyor. Karar, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA), Tesla’nın bu hafta başlarında araba sahiplerinin bu tür oyunları oynamasına neden izin verdiğine dair bir soruşturma başlatmasının ardından geldi.

Tesla, araç hareket halindeyken ön panelde bulunan ekranda bazı oyunların oynanmasına izin vermesiyle tartışma konusu oldu. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla’nın sunduğu “Passenger Play” hizmetini inceliyor. Ajansın Kusur Soruşturma Ofisi’nden yapılan ön değerlendirme, 2017’den bu yana satılan yaklaşık 580.000 Model 3, S, X ve Y aracı kapsıyor. Bu özellik, oyuncuların bir oyuna başlamadan önce “yolcu olduklarını” kabul etmelerini isterken, bu seçeneğin ister yolcu ister sürücü olsun, sürücünün dikkatini dağıtacağı iddia ediliyor.

Tesla’nın yaz aylarında sunduğu bir güncellemenin, bir araba hareket halindeyken üç oyunu oynanabilir hale getirdiği belirtiliyor. The Verge’e göre Tesla Model 3’te araba hareket halindeyken Sky Force Reloaded, Solitaire ve The Battle of Polytopia’yı oynanabiliyordu.

ARAÇ HAREKET HALİNDEYKEN KİLİTLENECEK

İnceleme haberlerinin ardından Tesla’dan yeni bir adım geldi. Bir yazılım güncellemesiyle birlikte ‘Passenger Play’ artık araç hareket halindeyken kilitlenecek ve kullanılamaz hale gelecek”

New York Times, bu ayın başlarında bir Tesla Model 3 sahibinin, aracı hareket halindeyken dokunmatik ekrandan bazı oyunlar oynayabildiğini keşfettiğini duyurmuştu.