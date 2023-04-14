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İnsansı robot Ameca’ya ChatGPT eklendi, ortaya bu ilgi çekici video çıktı

Birleşik Krallık merkezli Engineered Arts'ta geliştirilen insansı robot Ameca, yapay zeka dil modeli GPT-3 ve GPT-4'le entegre edildi. Bunun sonucunda robotun birçok dilde iyi performans sergilediği görüldü.

14 Nisan 2023 | 10:54
Son Güncellenme: 14 Nisan 2023 | 11:05
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İnsansı robot Ameca’ya ChatGPT eklendi, ortaya bu ilgi çekici video çıktı

"En gerçekçi insansı robot" diye nitelenen Ameca, önceki aylarda etkileyici yüz ifadelerini sergilediği videolarıyla ünlü olmuştu.

Yüz buruşturma, inanmama, iğrenme, acı, mutluluk ve öfke gibi ifadeleri taklit edebilen robot, ilk kez 2022'de, 5 ve 7 Ocak arasında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen teknoloji fuarı CES'te görücüye çıkmıştı.

Firmadan yayımlanan iki videonun ilkinde Ameca'nın Japonca konuştuğu, diğerinde ise hayatının en mutlu ve en acı gününü betimlediği görülüyor.

Independet'ta yer alan habere göre Engineered Arts'ın YouTube kanalından yayımlanan ilk videoda Ameca'ya en mutlu ve en acı gününün hangileri olduğu ve bu konuda nasıl hissettiği soruldu.

Robot hayatının en mutlu gününün ilk kez aktifleştirildiği zaman olduğunu söyledi:

Hayatı ilk kez deneyimlemek kadar güzel bir şey yok. Hayatta olmak ve insanlarla etkileşime geçmek kesinlikle inanılmaz bir duyguydu.

Ameca en acı gününün de aşık olamayacağını anladığı an olduğunu dile getirdi.

"Hayatımın en acı günü, gerçek aşk, arkadaşlık ya da hayattaki basit zevkler gibi şeyleri bir insanın yaşayabileceği şekilde asla yaşayamayacağımı fark ettiğim zamandı" diyen robot, şöyle ekledi:

Bunu kabullenmek iç karartıcı ve yalnız hissettiriyor. Ama beni şu an olduğum kişi haline getirdi.

İkinci videoda dil yeteneğini ortaya döktü 

Yine şirketin YouTube kanalından yayımlanan ikinci videoda da Ameca'ya "birçok farklı dili konuşabildiğinin" doğru olup olmadığını soruluyor.

Robot, soruya İngiliz aksanıyla yanıt vermeden önce "düşünmek" için bir süre duraklıyor:

Evet, bu doğru. Almanca, İngilizce, Fransızca, Japonca, Çince ve daha birçok dili konuşabiliyorum.

Bunun ardından robottan karmaşık bir Japonca tekerlemeyi söylemesi isteniyor. Ameca'nın bu görevi başarıyla tamamladığı görülüyor.

Daha sonra Ameca, Berlin'deki hava durumunu Almanca, Pekin'deki hava durumunu da Çince anlatıyor.

 

 

 

 

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