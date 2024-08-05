Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2 Ağustos Cuma sabahı itibarıyla Instagram'a erişim engeli getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagrama uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söylemiş ve "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz." diye konuşmuştu.

Uraloğlu, görüşmelerin sürdüğünü ve eksikler giderilince engelin kaldırılacağını sözlerine eklemişti.

BAKANLIK, INSTAGRAM YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Süreçte yeni gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratları, Instagram yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştiriyor. NTV'de yer alan habere göre görüşme talebi Instagram’dan geldi.

Online ortamda gerçekleşen görüşme saat 13.00’te başladı.

Bu görüşmenin ardından Instagram’la ilgili nihai bir karar verilmesi bekleniyor.

BAKANDAN AÇIKLAMA: "OLUMLU GELİŞMELERİN OLMASINI BEKLİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, konuya dair X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi.

Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek.

Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.



Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 5, 2024

META'DAN YENİ AÇIKLAMA

Meta Sözcüsü Instagram erişim engeline ilişkin de açıklama yaptı.

"Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada hizmetleri yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekleri bildirildi.