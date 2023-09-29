Instagram fotoğraflarına yapay zeka geliyor... İşte 7 yeni özellik

Meta, Instagram için görüntü düzenleme ve çıkartma tasarımına odaklanan yenilikçi yapay zeka tabanlı özellikler tanıttı.
Fotoğraflara yapılacak güncellemeler şöyle:
- Dikkate değer bir güncelleme, son derece gelişmiş üretken yapay zeka filtresine benzeyen "yeniden biçimlendirme" aracı. Bu araç, kullanıcılara mevcut fotoğraflarını çeşitli görsel stillere dönüştürme olanağı tanıyacak.
- Kullanıcılar, arzu ettikleri spesifik görünümü ve ambiyansı ifade etmek amacıyla "suluboya" gibi açıklamalar veya "dergi ve gazetelerin yırtık kenarlarından yapılmış kolaj" gibi daha karmaşık istemler sunabilecekler.
- Meta ayrıca, sanal bir yeşil ekran işlevi görecek şekilde üretken yapay zekanın gücünden yararlanan "arka plan" adlı başka bir yenilikçi aracı da tanıttı.
- Kullanıcılar, "Beni çarpıcı bir aurora borealis arka planına yerleştir" gibi istemleri girerek görüntüleri anında istenen arka plana dönüştürebilecekler.
- Meta, Instagram'da "yeniden biçimlendirme" ve "arka plan" için belirli bir çıkış tarihi sunmasa da, kullanıcılara bu heyecan verici araçların yakın gelecekte tanıtılacağına dair güvence verdi.
- Bu çıkartmalar Instagram, WhatsApp, Messenger ve Facebook Stories gibi popüler platformlarda yerini alacak.
- Kullanıcılar, metin istemlerini kullanarak kişiselleştirilmiş çıkartmaları hızlı bir şekilde hazırlayabilecek.