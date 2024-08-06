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Instagram'la ilgili son açıklama: 'Ciddi bir aşama kaydettik'

TRT Haber'in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Instagram yetkilileriyle iki toplantı yapıldı, hassasiyetlerimizi ilettik. Ciddi aşama kaydedildi, gerekler yerine gelince engel kalkacak" dedi.

06 Ağustos 2024 | 14:14
Instagram'la ilgili son açıklama: 'Ciddi bir aşama kaydettik'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram ile ilgili açıklamalarda bulundu. TRT'nin haberine göre Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

“Instagram’ın erişimini neden durdurduk? Katalog suçlarla ilgili istediğimiz adımları atmadılar. İki toplantı yapıldı. Karşı tarafa hassasiyetlerimizi anlattık. Burada şunu asla kaçırmamız lazım; bir şirket düşünün, onun kendi kuralları kadar bizim ülkemizin kanunları var. Bizim bazı taleplerimize ‘Şirketimizin kuralları’ diyorlar. İyi de siz bu ülkede faliyet gösteriyorsunuz. Bu ülkenin kanunları yok mu? Elbette var. Siz de bunlara uymak zorundasınız. İsmail Haniye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edilmiyor. Ciddi bir aşama kaydettik. Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar."
 

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Koza Altın'dan (KOZAL) pay geri alım açıklaması
Turkcell'den (TCELL) geri alım açıklaması
'Muhteşem 7'li 700 milyar dolar geriledi
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Borsada salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirket
Kervan Gıda'dan (KRVGD) pay geri alım açıklaması
Alarko Holding'ten pay geri alım açıklaması var
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