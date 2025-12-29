ARA
Intel, Nvidia’ya 5 milyar dolarlık hisse sattı

Intel, Nvidia’ya özel yerleştirme yöntemiyle 214,8 milyon adet hisse devrini tamamladı. İşlem, hisse başına 23,28 dolar fiyatla gerçekleştirilirken toplam satış tutarı 5 milyar dolar oldu.


Intel, Nvidia'ya 5 milyar dolar karşılığında 214,8 milyon adet adi hisse satışını tamamladı. Hisseler, 15 Eylül 2025 tarihli bir Menkul Kıymet Satın Alma Anlaşması kapsamında özel bir yerleşim işleminde 23,28 dolar fiyatla satıldı.

CNBC'de yer alan habere göre; bu anlaşma, yıllarca süren hatalar ve sermaye yoğun üretim kapasitesi genişlemeleri nedeniyle mali durumu kötüleşen çip üreticisi için önemli bir finansal can simidi olarak görülüyordu.

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, dünyanın en değerli şirketi, Eylül ayında varılan anlaşmada belirtilen fiyattan, özel bir plasman yoluyla 214,7 milyondan fazla Intel hissesi satın aldı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun Aralık ayı başlarında yayınladığı bir bildiriye göre, ABD rekabet kurumları Nvidia’nın Intel’e yaptığı yatırımı onaylamıştı. Piyasa öncesi işlemlerde Nvidia hisseleri %1,3 düşerken, Intel hisselerinde ise çok az değişiklik oldu.

