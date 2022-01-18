Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğle elektronik haberleşme aboneliklerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

BTK’nın Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yaptığı düzenlemeler Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenleme, haberleşme hizmetlerinde vatandaşlarımızın haklarını daha güçlü koruduğumuz ve #DijitalTürkiye hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz birçok yenilik içeriyor. Detaylar şöyle:👇 pic.twitter.com/zYBkzQwOqt — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 17, 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yönetmeliğin haberleşme hizmetlerinde vatandaşların haklarını daha güçlü koruyacak ve “Dijital Türkiye” hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak birçok yeniliği içerdiğini bildirdi. Sayan’ın açıkladığı değişiklikler şöyle:

Vatandaşlarımız elektronik haberleşme aboneliklerini;

E-imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabilecekler. Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşme ile kimlik doğrulaması yapılarak abone olabilecekler.

‘BU KAMPANYAYA ÜYE OLURSANIZ…’

“Bu kampanyaya üye olursanız …. kampanyasını da onaylamış sayılırsınız” devri bitti. Düzenleme ile abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek.

Artık verilen tüm onaylar çevirim içi görüntülenebilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar, işletmecilerin çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebilecek.

Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacak.

EBEVEYNLERİN YÜKSEK FATURA MAĞDURİYETİ ENGELLENECEK

Birden fazla hattı olanlar, diğer hatlarının işlem yetkililerini sınırlandırabilecek. Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek.

KİMLİK KARTINDA FOTOKOPİ DÖNEMİ BİTİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli nüfus cüzdanı) veya Çipli Pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek.

Yeni düzenleme ile taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak.

Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacak.

DÜŞÜK İNTERNET HIZI FESİH SEBEBİ

Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirilecek.

Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek.

ABONELİK TEKLİFLERİ KARŞILAŞTIRILABİLECEK

Vatandaşlarımız artık @ekapi üzerinden işletmecilerin abonelik tekliflerini karşılaştırma yapabilecek.

Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Her paket tek bir isimle tanıtılacak ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçilecek.

Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı, geçmiş tarifelerin tamamı işletmecilerin web sitelerinde yer alacak.

HİZMETİ KISITLANAN VATANDAŞA YENİ ÜCRET YANSITILAMAYACAK