İnternetin ilklerindendi... 28 yıl sonra fişi çekiliyor

VK, sevilen ICQ anlık mesajlaşmasını yaklaşık 30 yıl sonra 26 Haziran 2024 tarihinde resmen kapatacak. Şirket, VK Messenger ve VK Workspace'e geçilmesini önerdi.

VK ayrıca uygulamanın Google Play Store ve App Store'daki mobil sürümlerini de kullanımdan kaldırdı.

Adını "Seni Arıyorum" (I Seek You) ifadesinden alan platform, 1996 yılında AOL tarafından yaklaşık 407 milyon dolara satın alınmadan önce İsrailli Mirabilis şirketinde geliştirilen en eski anlık mesajlaşma platformlarından biri. Platform 2010 yılında bir kez daha VK'ya satıldı. O dönemde platform Rusya'da oldukça popülerdi ve VK bunu bir fırsat olarak görüp ivme kazandırmak istedi.

2001 yılında AOL, ICQ'nun 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını duyurmuştu.

ICQ, AOL Instant Messenger, Yahoo Messenger ya da MSN Messenger'ın 100 milyonun üzerinde bir kullanıcı tabanıyla ortaya çıkmasından önce oldukça popülerdi.

Şirket 28 yıl sonra anlık mesajlaşma platformunun fişini çekme kararı aldı. PCMag tarafından yayınlanan bir habere göre, ICQ Cuma günü web sitesinde, "ICQ 26 Haziran'dan itibaren çalışmayı durduracak. Arkadaşlarınızla VK Messenger'da ve iş arkadaşlarınızla VK WorkSpace'de sohbet edebilirsiniz" mesajını paylaştı.