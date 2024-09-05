Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-ticaret sektörünün gelişimi, e-ihracatta gelinen nokta, sektörün gelecek dönem hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

İstanbul'da Ticaret Bakanlığı himayesinde, ETİD organizasyonu ve TİM ile işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nin çok verimli geçtiğine işaret eden Çevikoğlu, yurt içi ve yurt dışından gelen talebin beklentilerin çok üstünde olduğunu aktardı.

Dünyada e-ticaret hacminin 6 trilyon dolar olduğunu anımsatan Çevikoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'ne katılan 30 şirket, bu 6 trilyon doların neredeyse 3,5-4 trilyon dolarını gerçekleştiren şirketler. Dolayısıyla hazine gibi, altın değerinde bir zirve. Birinci önceliğimiz markalarımızın yurt dışındaki pazar yerlerinde ürünlerini satabilmesi. Dünyada Türk ürünlerinin bu kadar iyi, kaliteli olduğu, ürün çeşitliliğinin fazlalığı yeni yeni öğreniliyor. Yabancı firmalardan Türk e-ticaret firmalarına talepler geldi, satın almalar yapıldı ve alınmaya da devam edilecek. Dünyadaki birçok firma, özellikle doğu firmaları batıya girmenin anahtarını Türkiye'de görüyorlar. Türkiye'de e-ihracatın içindeki payı yüzde 10'lara doğru gidiyor. Dolayısıyla ihracatı artık e-ihracatla birlikte düşünmek ve birlikte planlamak gerekiyor."

"Arama motorlarında 'Turkish' ile başlayan kelimeler daha çok aranmaya başladı"

Globalde arama motorlarında ne arandığına yönelik araştırma yaptıklarını dile getiren Çevikoğlu, "Turkish" ile başlayan kelimelerin daha çok aranmaya başladığını söyledi.

Çevikoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu bir data. Dünyada arama motorlarında 'Turkish' kelimesi geldikten sonra bir de tıklanma oranları geliyor. Bu ise aradığınızı bulduğunuz anlamını taşıyor. Hiç arama yapılmaması ayrı, arama yapılıp tıklanmaması ayrı, arama yapılıp tıklanması ayrı bir data. Bu datadan yola çıkarak ülkelerle ilgili birçok çıkarım yapabiliyoruz. Dünyada 'Turkish' kelimesinin 'Turkish delight' örneğinde olduğu gibi iki kelimeli olarak aranma sayıları, aranan şeye tıklanma sayıları dünyada giderek artıyor. Bu da bize ilginin arttığını gösteriyor. Bunun ihracattaki artışını görünce, bu dataların uyumunu, doğru entegrasyon olduğunu görüyoruz. Son 5 yıl içinde 'Turkish'le ürünlerin dünyada aranma sayısı yaklaşık 10 kat arttı."

"e-ihracat büyümesinde de e-ticaret büyümesinde de geçen seneyi en az ikiye katlayacağımızı düşünüyorum"

Hakan Çevikoğlu, Türkiye'de e-ticaretin büyümeye devam ettiğini, trendin bu şekilde süreceğini belirtti.

Yıl sonu beklentilerine değinen Çevikoğlu, "Yıl sonu itibarıyla e-ticarette geçen seneye göre yüzde 100'ler civarında bir büyüme öngörüyoruz, yılı 3,4 trilyon TL bandında kapatacağını düşünüyoruz. e-ihracatın da geçen sene yüzde 2'lerde olan toplam ihracat içindeki payı şimdiden yüzde 3'lere geldi, sene sonuna kadar yüzde 3,5'leri görürüz diye düşünüyoruz. e-ihracat büyümesinde de e-ticaret büyümesinde de geçen seneyi en az ikiye katlayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çevikoğlu, son çeyreğin e-ticarette en yoğun olduğu süreçlerden biri olduğuna işaret ederek, kasımdaki global, aralıktaki yerli ve milli kampanyalarla büyük satışların bu sene de yaşanacağını kaydetti.

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