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iPhone, Çin'deki agresif fiyat indirimleri ardından umduğunu buldu mu?

Apple'ın Çin'deki iPhone satışları, tüketicileri geri çekmek için agresif bir şekilde fiyatları düşürmesinin ardından ivme kazanıyor.

29 Mayıs 2024 | 16:55
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2024 | 16:57
iPhone, Çin'deki agresif fiyat indirimleri ardından umduğunu buldu mu?

CNN'in Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (CAICT) tarafından Salı günü açıklanan verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Çin'de büyük çoğunluğu iPhone olan yabancı markalı cep telefonu sevkiyatı Nisan ayında %52 artarak 3.489 milyon adede ulaştı. 

CAICT'nin önceki verilerine göre bu artış, yabancı markalı akıllı telefonların Mart ayında kaydettiği %12'lik büyümeye kıyasla büyük bir ivme anlamına geliyor.

Apple ise Çin'de 2024 yılına zorlu bir başlangıç yaptı.

Counterpoint Research tarafından hazırlanan bir rapora göre, ilk çeyrekte sevkiyatların %19 düşmesiyle ülkenin akıllı telefon pazarındaki birinciliğini kaybetti. Apple, Mate 60 serisinin başarılı lansmanı nedeniyle aynı dönemde satışları yaklaşık %70 artan Huawei gibi yerel markalarla artan rekabetten darbe aldı.

Ancak CAICT verilerine göre, Apple ve perakende ortaklarının fiyatları düşürmesinin ardından iPhone satışları Mart ayında toparlanmaya başladı.

Fiyat indirimleri son dönemde yoğunlaştı. Geçtiğimiz hafta Apple, Alibaba'nın sahibi olduğu Amazon benzeri bir site olan Tmall'da bazı akıllı telefonlarının fiyatlarını 28 Mayıs'a kadar %23'e varan oranlarda düşüreceğini açıkladı. Benzer indirimler bir başka büyük e-ticaret sitesi olan JD.com'da da yapıldı.

Benzeri görülmemiş indirimlerin ardından iPhone 15, artık Xiaomi ve Huawei tarafından üretilen akıllı telefonlarla aynı fiyat aralığına geriledi.

Jefferies analistleri, bu büyük indirimlerin Apple'ın Çin'deki pazar payını korumasının “tek yolu” olduğunu söyledi.

Analistlere göre bu durum Apple'ın kaybettiği pazar payını geri kazanmasına yardımcı olacak ama aynı zamanda rakipleri üzerinde de fiyatları daha da düşürmeleri için baskı yaratacak. 

 

 

 

 

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