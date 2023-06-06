Apple Türkiye, 18 Mayıs’ta iPhone’lar da dahil olmak üzere, tüm ürünlerine yüzde 10 civarında zam yapmıştı. Bu zamla birlikte, en pahalı iPhone modeli olan iPhone 14 Pro Max 1TB’nin fiyatı 63.999 TL olmuştu.

Bu zammın ardından sadece 18 gün geçmişken, Apple Türkiye’den yeni bir zam haberi daha geldi. Bu zamla birlikte, en pahalı iPhone’un fiyatı 67.999 TL’ye yükseldi.



5 Mayıs 2023 tarihinde yapılan zammın ardından oluşan yeni fiyatlar şu şekilde:















1 iPhone 14 Pro Max Yeni Türkiye Fiyatları (5 Haziran 2023) 128GB 52.999 TL - 256GB 55.999 TL - 512GB 61.999 TL - 1 TB 67.999 TL

2 iPhone 14 Pro Yeni Türkiye Fiyatları (5 Haziran 2023) 128GB 48.999 TL - 256GB 51.999 TL - 512GB 57.999 TL - 1 TB 63.999 TL

3 iPhone 14 Yeni Türkiye Fiyatları (5 Haziran 2023) 128GB 37.999 TL - 256GB 40.999 TL - 512GB 46.999 TL

4 iPhone 14 Plus Yeni Türkiye Fiyatları (5 Haziran 2023) 128GB 41.999 TL - 256GB 44.999 TL - 512GB 50.999 TL

5 iPhone 13 mini Yeni Türkiye Fiyatları (5 Haziran 2023) 128GB 28.499 TL - 256GB 31.499 TL - 512GB 37.499 TL

6 iPhone 13 Yeni Türkiye Fiyatları (5 Haziran 2023) 128GB 31.999 TL - 256GB 34.999 TL - 512GB 40.999 TL - 1TB 63.999 TL

7 iPhone 12 Yeni Türkiye Fiyatları (5 Haziran 2023) 64GB 28.499 TL - 128GB 29.999 TL - 256GB 32.999 TL -