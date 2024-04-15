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En çok satan akıllı telefonlar: Zirve değişti, 4. sırada sürpriz marka

Apple iPhone'un ilk çeyrek satışları Çinli rakiplerin yükselişiyle düştü; zirve yine değişti. 4. sıraya yerleşen Çinli telekomünikasyon şirketi Transsion ise 'sessiz' yükselişiyle dikkat çekti.

15 Nisan 2024 | 12:17
Son Güncellenme: 15 Nisan 2024 | 13:13
En çok satan akıllı telefonlar: Zirve değişti, 4. sırada sürpriz marka

ABD merkezli araştırma merkezi IDC raporuna göre Apple ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemindeki 55,4 milyon satışa kıyasla %9,6 düşüşle 50,1 milyon adet satış gerçekleştirdi. Raporda yer alan ilk beş akıllı telefon markası arasında Apple bir önceki yıla göre en keskin düşüşü kaydetti.

2023'te en büyük akıllı telefon üreticisi olarak Samsung'u geride bırakan Apple'ın pazar payı bir yıl önceki %20,7'den %17,3'e düştü.
 

1 ZİRVEYİ GERİ ALDI

ZİRVEYİ GERİ ALDI Samsung, geçen yıl Apple'a kaptırdığı zirveyi ilk çeyrekte %20,8 pazar payı ile yeniden ele geçirdi ve 60,1 milyon ile geçen yılla neredeyse aynı sayıda cihaz satışı gerçekleştirdi. Pazar payı 2023'ün ilk çeyreğinde %22,5 idi.
IDC Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers grup başkan yardımcısı Ryan Reith, "IDC bu iki şirketin pazarın üst ucundaki hakimiyetlerini sürdürmelerini beklerken, Huawei'nin Çin'deki yeniden dirilişinin yanı sıra Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus ve vivo'nun kayda değer kazanımları muhtemelen her iki orijinal ürün üreticisinin de genişleyecek ve çeşitlenecek alanlar aramasına neden olacak" dedi.

3 XIAOMİ SATIŞLARINI YÜZDE 34 ARTIRDI

XIAOMİ SATIŞLARINI YÜZDE 34 ARTIRDI Xiaomi'nin sevkiyatları ilk çeyrekte %33,8 artışla 40,8 milyon adede yükseldi.

4 "SESSİZCE DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. AKILLI TELEFON ÜRETİCİSİ OLDU"

"SESSİZCE DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. AKILLI TELEFON ÜRETİCİSİ OLDU" Transsion ise %84,9 artışla 28,5 milyon adede ulaştı. Tecno, Itel ve Infinix markalarının sahibi olan Shenzhen merkezli akıllı telefon üreticisi Transsion, çeşitli raporlara göre sessizce dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi haline geldi.

5 AKILLI TELEFON PAZARINDA EN ÇOK SATILAN 5 MARKA

AKILLI TELEFON PAZARINDA EN ÇOK SATILAN 5 MARKA IDC raporuna göre, pazar payı açısından Xiaomi (%14,1), Transsion (%9,9) ve OPPO (%8,7) ilk çeyrek satışlarına göre sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

6 TRANSSION VE XIAOMI'NİN YÜKSELİŞİ

TRANSSION VE XIAOMI'NİN YÜKSELİŞİ IDC'nin Worldwide Tracker ekibinden araştırma direktörü Nabila Popal, "Xiaomi son iki yılda yaşanan büyük düşüşlerden güçlü bir şekilde geri dönüyor ve Transsion uluslararası pazarlarda agresif bir büyüme ile ilk 5'te istikrarlı bir varlık haline geliyor" dedi.

7 OPPO SATIŞLARI GERİLEDİ

OPPO SATIŞLARI GERİLEDİ Çinli akıllı telefon devi OPPO'nun satışları ise ilk çeyrekte %8,5 düşüşle 25,2 milyona geriledi.

8 HUAWEI İLK 5'İN DIŞINDA KALDI

HUAWEI İLK 5'İN DIŞINDA KALDI Teknoloji devi Huawei ve yan ürünü Honor, ilk beş listesine giremedi. Counterpoint Research'e göre 2024 yılının ilk altı haftasında en iyi performans gösteren akıllı telefon markaları oldular. Apple, Çin'de özellikle Mate 60 akıllı telefonunun piyasaya sürülmesinin ardından tüketici işleri yeniden canlanan Huawei'nin baskısıyla karşı karşıya.

9 KÜRESEL TELEFON SATIŞLARI

KÜRESEL TELEFON SATIŞLARI IDC'ye göre, küresel olarak, toplam ilk çeyrek akıllı telefon satışları yıllık %7,8 artışla 289,4 milyon adede yükseldi ve üst üste üçüncü çeyrekte satış artışı kaydetti. Araştırma şirketi, bunun makroekonomik zorluklara rağmen "toparlanmanın devam ettiğinin güçlü bir göstergesi" olduğunu söyledi.
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