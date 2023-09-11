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iPhone mini serisi tarih mi oluyor?

Apple, 12 Eylül'de düzenleyeceği Wonderlus lansmanıyla birlikte yeni cihazı iPhone 15 serisini tanıtacak. Şirketin "mini" modellerinin üretimini ve satışını durduracağı öne sürüldü.

11 Eylül 2023 | 12:26
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iPhone mini serisi tarih mi oluyor?

iPhone 13 mini stokları azalıyor ve Apple'ın ABD'deki çevrimiçi mağazası bazı modeller için 2-3 hafta, bazıları içinse 6-8 hafta nakliye süresi öngörüyor.

Bu kıtlık, Apple'ın 12 Eylül Salı günü gerçekleştireceği "Wonderlust" etkinliğinde yeni iPhone'ları duyurmasının ardından iPhone 13 mini'nin üretiminin durdurulabileceğini gösteriyor.

Apple geçen yıl bir iPhone 14 mini piyasaya sürmedi, ancak iPhone 13 mini'yi ABD'de 599 dolardan başlayan fiyatlarla daha düşük maliyetli bir seçenek olarak mevcut tuttu.

Bloomberg'in haberine göre, Apple'ın Salı günü iPhone 15 serisini tanıttıktan sonra mini cihazların üretimini ve satışını durdurması muhtemel görünüyor.

Apple'ın yeni serisi muhtemelen 6.1 inç iPhone 15, 6.7 inç iPhone 15 Plus, 6.1 inç iPhone 15 Pro, 6.7 inç iPhone 15 Pro Max'ten oluşacak.

IPHONE MİNİ'NİN SATIŞ ORANI DÜŞÜK

Başlangıçta daha küçük bir iPhone için bastırılmış bir talep varmış gibi görünse de, gerçek veriler iPhone mini'nin diğer iPhone modellerine göre düşük satışlara sahip olduğunu gösterdi.

Nisan 2022'de araştırma firması CIRP, iPhone 13 mini'nin o yılın ilk çeyreğinde ABD'deki toplam iPhone 13 satışlarının yalnızca %3'ünü oluşturduğunu söyledi.

IPHONE SE'NİN BOYUTU GÜNCELLENEBİLİR

İleriye dönük olarak, Apple'dan küçük bir iPhone isteyen müşteriler giriş seviyesi iPhone SE ile yetinmek zorunda kalacak, ancak bu cihazın bile önümüzdeki bir veya iki yıl içinde daha büyük bir 6,1 inç ekranla güncelleneceği söyleniyor.

En azından şimdilik, Apple küçük telefonların o kadar da popüler olmadığını fark etmiş gibi görünüyor.

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