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iPhone satışlarında çarpıcı düşüş... CNN'e göre 3 nedeni var!

Pazar araştırma firması International Data Corporation'ın (IDC) verilerine göre Apple, en fazla akıllı telefon satan şirket unvanını yeniden Samsung'a kaptırdı. CNN, ABD'li teknoloji devinin satışlarında yaşanan çarpıcı düşüşün nedenleri analiz etti.

17 Nisan 2024 | 09:26
Son Güncellenme: 17 Nisan 2024 | 11:20
iPhone satışlarında çarpıcı düşüş... CNN'e göre 3 nedeni var!

Apple'ın akıllı telefon satışları geçtiğimiz çeyrekte %10 gibi çarpıcı bir düşüş gösterek 50,1 milyona geriledi. Şirketin pazar payı ise yüzde 20,7'den yüzde 17,3'e indi.

Çinli tüketiciler ulusal markalara yöneliyor

CNN'de yer alan habere göre bunun ana nedeni Çin'deki iPhone satışlarının keskin bir şekilde düşmesi. Ülkede iPhone sevkiyatlarındaki düşüş, Çin'de şirket ve devlet kurumlarında çalışanların Apple marka cihaz kullanımının sınırlandırılmasından kaynaklandı.

IDC son raporunda Apple ve Samsung'un pazardaki hakimiyetlerini sürdürmesini beklediğini söylese de Huawei ve Çin'deki Xiaomi ve OPPO/OnePlus gibi diğer şirketlerin yeniden dirilişi muhtemelen devam edecek. Bir zamanlar Apple'ı düşünen Çinli tüketiciler artık Çin'deki ulusal markalara yöneliyor.

Çin, ABD'nin ardından en büyük pazar olması nedeniyle Apple için önemli bir pazar olmaya devam ediyor. Şirket, satışları artırmak için Çin'de indirimler sunmaya devam ediyor.

Android, iOS'un iki katı hızla büyüyecek 

Son 12 yıldır en iyi akıllı telefon üreticisi konumundaki Samsung, Apple'a geçen yıl verdiği tacı ilk çeyrekte geri almayı başardı. 

IDC araştırma direktörü Nabila Popal CNN'e yaptığı açıklamada, "Samsung'un tekrar zirveye oturması da çok önemli. Bu yıl Android'in iOS'un iki katı hızla büyümesini bekliyoruz." dedi. (Android, Samsung sistemleri tarafından kullanılan işletim sistemi, iPhone'lar ise iOS kullanmakta)

Bunun nedeni, Android'in son birkaç yılda güçlü bir düşüş yaşaması, dolayısıyla şimdi büyümek için daha fazla alana sahip olması. 

Yapay zekada güçlü mesaj veremedi

Popal ayrıca, Apple'ın yapay zeka konusunda güçlü bir mesaj vermediğini belirtti.

Popal "Haziran ayındaki geliştirici konferansında bu konuda bazı mesajlar duymayı umuyoruz. Tüketiciler için bir şeyler sunmaları halinde daha önce karşılaştıkları zorluklara rağmen daha fazla ilgi göreceklerini umuyoruz." dedi. 

Samsung ise yapay zeka konusunda çoktan adım atmış durumda. Ocak ayında duyurulan en yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi için şirket, mesajlaşma, fotoğraf ve oyunlarına yapay zeka geliştirmeleri getirmeyi vurguladı.

 

 

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