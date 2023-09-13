iPhone Türkiye fiyatlarında indirim yapıldı

Apple, iPhone 15 serisini resmi olarak tanıttı. Bu tanıtım öncesinde güncelleme için kapatılan Apple Store sayfası yeniden açıldı. Üstelik önemli bir sürprizle birlikte: Eski iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarında indirime gidildi.

Chip'te yer alan habere göre indirim sonrasında en ucuz iPhone 13 fiyatı (128GB’lık model) yaklaşık 4.000 TL düşerek 36.999 TL oldu. 128GB’lık iPhone 14’ün fiyatı 43.999 TL’ye gerilerken, iPhone 14 Plus 128 GB’ın fiyatı da 49.999 TL olarak belirlendi. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ise, üretimden kaldırıldığı için indirim listesinde yer almıyor.

12 Eylül 2023 itibarı ile fiyatı düşen iPhone modellerinin tam listesi şu şekilde: