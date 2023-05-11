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İtalya'dan Apple'a soruşturma

İtalya Rekabet Kurumu (AGCM), Apple hakkında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlattı.

11 Mayıs 2023 | 14:09
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İtalya'dan Apple'a soruşturma

AGCM tarafından yapılan açıklamada, ABD’li şirketin, uygulama (app) pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Apple'ın uygulama geliştiricilerine Nisan 2021'den itibaren "daha kısıtlayıcı bir gizlilik politikası" uyguladığı hatırlatılan açıklamada, bunun üçüncü taraf uygulama geliştiricilerini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri ve reklamcıları, Apple tarafından sunulan verilerin kalitesi açısından da dezavantajlı durumda." denildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) pazar hakimiyetini kötüye kullanmaktan suçlu bulunan şirketlere, yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar ceza verilebiliyor.

 

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