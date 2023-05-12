iyzico büyüme için yeni şirket satın alacak

Finansal hizmetleri demokratikleştirmek ve tabana yaymak vizyonuyla 2013 yılında kurulan iyzico, 10. yıl dönümüyle birlikte geleceğin planlarına hazırlanıyor. 100 bin üye iş yeri, 4 milyon kullanıcı ile 70 milyar TL işlem hacmine ulaşan iyzico, gelecek dönem için odağına KOBİ’lerin büyümesi ve dijital dönüşümlerine rehberlik etmeyi alıyor. KOBİ’lerin büyümesine rehberlik edecek ve dijital dönüşüm süreçlerinde tamamlayıcı hizmetler sunacak olan iyzico, son kullanıcılar için de alışveriş deneyimini uçtan uca sahiplenip ödeme opsiyonlarını çeşitlendirecek.

iyzico, inovatif ürün ve hizmetlerle son 5 yıl boyunca her yılı ortalama yüzde 102 büyüme sağlayarak kapadı. Üye iş yeri sayısını son 1 yılda yüzde 20 arttıran iyzico, 2023 yılını 150 milyar TL hacimle kapatmayı, son kullanıcı sayısını 6 milyona, üye işyeri sayısını ise 130 bine çıkarmayı hedefliyor. iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu, “Finansal hizmetleri üye işyerleri ve son kullanıcılar için demokratikleştirmeye devam ederken büyümelerine ve dijitalleşmelerine destek olacağız” diyor.

Şirket büyüme hedefleri içine satın almaları da ekledi. Daha önce PayU birleşmesini gerçekleştiren şirket, şimdi pazardaki oyuncuları satın almak için görüşmeleri sürdürüyor. Sektörde konsolidasyon beklediklerini söyleyen Orkun Saitoğlu, hem Türkiye’de hem de bölgede satın alma yapabileceklerini ifade ederek şunları söylüyor:

‘’Hem iş yerlerine hem de son kullanıcılara sunduğumuz ürünlerde bize destek olacak şirketleri takip ediyoruz. Şu an son aşamaya gelmedi ama fintech veya teknoloji alanından 3-5 şirketi hedefliyoruz. Bunlar yine iyzico’yu ileriye götürecek satın almalar olacaktır.’’