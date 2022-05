Twitter’ı satın almaya hazırlanan Tesla CEO’su Elon Musk, anlaşma tamamlanırsa Trump’ın hesabının eski durumuna getirileceğini yani yasağın kalkacağını söyledi. Musk’ın bu açıklamasına Twitter kurucusu Jack Dorsey’den yanıt geldi.

Elon Musk’ın, Twitter’ın Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak yasaklama kararının ahlaki açından yanlış ve tamamen aptalca olduğunu söylemesinin ardından o dönem CEO olan twitter kurucusu Jack Dorsey’in yorumu da merak ediliyordu. Dorsey, bu konuda Elon Musk’tan yana tavır koydu.

Musk, Dorsey ile Twitter’daki kalıcı yasaklar hakkında konuştuğunu söylemiş ve kalıcı yasakların son derece nadir olması ve gerçekten bot veya spam dolandırıcılık hesapları için uygulanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını aktarmıştı.

Dorsey, Musk ile görüşmesini doğruladı. Dorsey, çocuklara yönelik istismar, yasadışı davranış, spam, manipülasyon gibi istisnalar dışında genellikle kalıcı yasaklara karşı olduğu mesajını verdi. Jack Dorsey, kalıcı Twitter yasaklarının kendi başarısızlıkları olduğu ve işe yaramadığı konusunda Musk ile aynı fikirde olduğunu da aktardı.

A bit confused. That old thread you posted says you agree with the decision, but regret the circumstances/decisions/etc. that led to that conclusion of a perma ban. Or am I misreading? Or are you saying the decision should have been subsequently revisited?

— Dan Primack (@danprimack) May 10, 2022