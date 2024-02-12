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Jeff Bezos 12 milyon Amazon hissesini sattı

Jeff Bezos, 2 milyar dolar değerinde yaklaşık 12 milyon Amazon hissesi sattı.

12 Şubat 2024 | 09:27
Jeff Bezos 12 milyon Amazon hissesini sattı

Jeff Bezos, federal düzenleyicilere Amazon'un yaklaşık 12 milyon hissesini sattığını belirten bir beyanda bulundu. Hisse senedinin değeri 2 milyar doları aştı.

Amazon icra kurulu başkanı, 7 Şubat ve 8 Şubat tarihlerinde 11.997.698 adet adi hisse senedinin satışını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bildirdi.

Listelenen fiyat toplamlarına göre, yaklaşık 30 yıl önce şirketi bir garajda kurduğu Seattle merkezli Amazon'un hisselerinin toplu değeri 2,04 milyar dolardan fazlaydı.

Ayrı bir SEC dosyasında Bezos, 7 Şubat civarında tahmini piyasa değeri 8,4 milyar dolar olan 50 milyon Amazon hissesinin satış önerisini listeledi.

Bezos, roket şirketi Blue Origin ve hayırseverliği de dahil olmak üzere diğer projelerine daha fazla zaman ayırmak için 2021 yılında Amazon'un CEO'luğundan istifa etti.

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