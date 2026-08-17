Kanallar kayboldu, faturası ağır oldu: Frekans ayarına 1.000 TL isteniyor

Hürriyet’te yer alan habere göre, yeni frekanslara geçişte özellikle ileri yaştaki ve teknolojik işlemlerde zorlanan kullanıcılar, kanalları yeniden ayarlamak için televizyon servislerine başvurdu.

Servislerin evlere gelerek yalnızca frekans ayarı yapmak için istediği ücretin ise 1.000 TL'ye kadar ulaştığı belirtildi.