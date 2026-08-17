Kanallar kayboldu, faturası ağır oldu: Frekans ayarına 1.000 TL isteniyor

TÜRKSAT 3A üzerinden yapılan televizyon yayınlarının TÜRKSAT 4A’ya aktarılmasıyla birlikte bazı kullanıcılar yayınlara erişimde sorun yaşadı. Yeni frekanslara otomatik olarak geçemeyen televizyonlarda dün itibarıyla kanalların görüntülenememesi, kullanıcıları teknik servislere yönlendirdi.
1 Kanal ayarı için 1.000 TL talep ediliyor
Hürriyet’te yer alan habere göre, yeni frekanslara geçişte özellikle ileri yaştaki ve teknolojik işlemlerde zorlanan kullanıcılar, kanalları yeniden ayarlamak için televizyon servislerine başvurdu.
Servislerin evlere gelerek yalnızca frekans ayarı yapmak için istediği ücretin ise 1.000 TL'ye kadar ulaştığı belirtildi.
2 Büyükşehirler dışında tutarlar değişiyor
İstanbul’daki televizyon servislerinde frekans ayarı için talep edilen ücretler 1.000 TL’ye kadar çıkarken, büyükşehirler dışında bu tutarın 500-750 TL arasında değiştiği belirtiliyor.
3 Teknik servislerde yoğunluk
Türkiye genelindeki kullanıcı sayısı dikkate alındığında, uydu geçişinin ardından frekans ayarı işlemleri teknik servisler için yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 18 yıldır hizmet veren uydunun devreden çıkarılmasıyla bazı kullanıcılar yeni frekans ayarlarına yönelirken, servislerin de iş yükü arttı.
4 Televizyon ve radyo yayıncılığında yeni dönem
Televizyon ve radyo yayıncılığında yeni bir döneme geçildi. Teknolojik ömrünü tamamlayan Türksat 3A uydusu üzerinden yayın yapan 573 televizyon ve 215 radyo kanalı, yeni nesil uydulara aktarıldı.