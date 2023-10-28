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Kiralık cep ve PC pazarında talep de fiyatlar da arttı: İşte en çok kiralanan markalar

Bir aylığına Apple iPhone 13 Pro Max’i kiralamanın bedeli 3 bin 771 lira, Samsung Galaxy Z Fold 4’ün bedeli ise 2 bin 350 lirayı buluyor. Kiralama pazarının gelecek iki yılda 2 milyar lirayı aşması bekleniyor.

28 Ekim 2023 | 12:22
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Kiralık cep ve PC pazarında talep de fiyatlar da arttı: İşte en çok kiralanan markalar

Teknolojik cihazlara gelen fahiş zamlar nedeniyle artık araba kiralar gibi cep telefonu, bilgisiyar, PC, tablet, televizyon, kulaklık kiralamaya ilgi artıyor. Şirketler de artık maliyetlerini düşürmek için işyerlerinde kullanılan teknolojik cihazları kiralama yoluna gidiyor. Şirketlerin bünyesindeki kiralık cihaz sayısı gün geçtikçe artıyor. Teknolojik cihazlarda kiralama süreleri ise ortalama 6 ay ile 36 ay arasında değişiyor. Türkiye’de şu anda elektronik cihaz kiralama sektörü yaklaşık 350 milyon TL büyüklüğe ulaştı. Gelecek iki yıl içinde ise pazarın 2 milyar TL’yi aşması bekleniyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Şehriban Kıraç'ın haberine göre kiralama her ne kadar satın almaya göre avantajlar sunsa da ödenen rakam hiç de azımsanmayacak düzeyde. Mesela Apple iPhone 13 Pro Max 256GB için aylık 4 bin TL’yi gözden çıkartmak gerekiyor. Apple iPhone 13 Pro Max 128GB’ı kiralamanın aylık bedeli 3 bin 771 lira. Samsung S21 Plus 128GB için aylık kiralama için 950 lirayı, Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB için 2 bin 350 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Apple MacBook Pro MK1E3TU/A’yı aylık kiralamanın bedeli 3 bin 554 TL.

36 AYA KADAR TAKSİT

Kiralama pazarında ise başta MediaMarkt olmak üzere, Kiralabunu, Teknobonus ve Kiralarsın, SPH Bilişim, istersenkirala gibi firmalar faaliyet gösteriyor. Bu alanda iş yapan firma sayısı ise gün geçtikçe artıyor.

En ÇOK KİRALANAN TELEFON MARKALARI

En çok kiralanan telefonlar markaları ise iPhone 11, 12, 13 Pro Max, 14 Pro Max ile Samsung Galaxy A24, Z Flip, Z Fold, S21 Plus, A72, S22 Ultra ve S23 Ultra şeklinde sıralanıyor. 

Bireysel tarafta kiralama süresi 1 ile 18 ay arası yapılırken kurumsal tarafta ise kiralama süresi 36 aya kadar çıkıyor. 

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Elektronik cihaz kiralamada aşamalar ise şöyle: 

  • Kiralamak istediğiniz ürünü seçip süreyi belirliyorsunuz. 
  • Siparişi oluşturduktan birkaç dakika sonra kimlik doğrulaması otomatik olarak yapılıyor.
  • Kiralama talebi onaylanmazsa alınan ilk ay kira ücreti iade ediliyor. 
  • Kiralama onaylandığında ise ürün adresinize ücretsiz kargo ile gönderiliyor. 
  • Kira süresi ürünü teslim aldığınız gün başlıyor. 
  • Sonraki ayların kira ücretleri de siparişi oluşturduğunuz günlere göre kartınızdan otomatik olarak alınıyor. Kargoda geçen süre kira sürenin sonuna ekleniyor.

KURUMSAL DÖRDE KATLANACAK

Kurumsal tarafındaki kiralamalar maliyet avantajı sağlarken son yıllarda gerek döngüsel ekonomiye katkı sıfır atık gibi etkenler de kiralama tarafının gelişmesine katkı sundu.

“Kiralabunu Kurumsal” ile şirketlerin teknoloji filolarını yönettiklerini söyleyen Kiralabunu Kurucu Ortağı Elif Kapıcı Erdem, “Artık birçok kurum telefon, bilgisayar, tablet gibi teknoloji ürün ihtiyaçlarını satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor. Bugün Türkiye genelinde 300’e yakın kurum teknoloji ihtiyaçlarını Kiralabunu ile kiralıyor. Önümüzdeki yıl kurumsal müşteri sayımızı dört katına çıkarmayı ve kurumsal kiralama pazarındaki payımızı artırmayı hedefliyoruz. Kullanım ömrü kısıtlı olan teknolojik ürünler güncelliğini yitirmeden yenisi kiralanıyor. Bu satın alıma döndüğünde maliyetler çok artıyor. Kiralamak finansal olarak daha mantıklı. Kurumlar, teknolojik ürün satın almak için ayırdıkları kaynağı işlerini büyütmeye aktarabiliyorlar” dedi.

Şirketlerin çoğunlukla çalışanları için telefon, bilgisayar, tablet gibi ürünler kiraladığını anlatan Erdem, "Dönemsel olarak toplantılar ya da kısa süreli ihtiyaçlar için ses sistemleri ve mobilite gibi farklı kategorilerden ürünler de ilgi çekiyor” diye konuştu.

 

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