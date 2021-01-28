WhatsApp’ın yeni güncellemesiyle başlayan verilerin güvenliği tartışması gündemden düşmüyor. İnternete bağlı cihazların daha fazla kullanılmaya devam etmesi, bu konuyu gündemde tutacak. Kullanıcıların nasıl korunması gerektiğini araştırdık.

Son günlerde Türkiye’de kişisel verilerin güvenliği, gündemde en üst sıralarda yer alıyor. Online mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın, kullanıcılarına güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini kabul etmelerinin zorunlu olduğunu içeren bir bildirim yollaması bunda etkili oldu.

Bildirimde, WhatsApp’ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşılacağı bilgisi yer alıyor. Kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeyi kabul etmeleri gerekiyor.

Tartışmalar sonucu bu güncellemenin WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmediği, işletmelerin Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilmeleri için yapıldığı açıklandı.

Daha sonra ise yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen sürenin 8 Şubat’tan 15 Mayıs’a kadar ertelendiği duyuruldu. Tüm bu gelişmeler üzerine kamuoyunda mesajlaşma uygulamaları ve kişisel veri güvenliği, gündemin üst sıralarına yerleşti.

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