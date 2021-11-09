Koç Holding, Koç Topluluğu tarafından batarya üretim tesisi kurulması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Koç Holding’in, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, “Basın-yayın organlarında, Koç Topluluğu tarafından batarya üretim tesisi kurulması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü yönünde haberler çıkmış, Topluluk şirketlerimize konuyla ilgili olarak çok sayıda soru ve yorum ulaşmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İş ortaklıklarımızdan Ford Otomotiv Sanayi AŞ tarafından ilk olarak 4.12.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan proje bazlı devlet yardımı ve buna bağlı yatırım teşviki kapsamında Kocaeli’de 130 bin adetlik batarya montaj tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, bunun dışında batarya yatırımı konusunda alınan bir karar bulunmamaktadır.

Koç Topluluğu tarafından otomotiv sektörü ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte ve her dönem yeni yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup; işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.”