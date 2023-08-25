Kolay İK ChatGPT ile entegre, çalışan esenliği chatbot’u geliştirdi

Çalışanların mesleki ve sosyal hayatlarında kendilerini daha iyi hissetmelerine odaklanan çalışan esenliği, dünya genelinde şirketlerin öncelikli gündemlerinden biri. Esenliği yüksek olan şirketlerde çalışanların mutluluğu ile birlikte üretkenliği ve bağlılığı artarken, bu durum müşteri memnuniyetinden marka imajına kadar şirketlere pek çok fayda da sağlıyor.

19 ülkede 1.800’den fazla şirket tarafından kullanılan insan kaynakları platformu Kolay İK, çalışanların fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sunmak için Insider iş birliğiyle çalışan esenliği chatbot’u geliştirdi. ChatGPT ile entegre çalışan ve yazışmaların WhatsApp uygulaması üzerinden yapıldığı chatbot’a, Kolay İK kullanıcısı olmayan çalışanlar da erişebiliyor.

Çağlar Yalı: “İK profesyonelleri ve çalışanlar için katma değerli çözümler geliştiriyoruz”

Yetenek havuzu yaratmaktan izin ve performans yönetimine kadar uçtan uca bir insan kaynakları deneyimi sunduklarını söyleyen Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, “Günümüzde insan kaynakları alanındaki en önemli konulardan birini çalışan esenliği oluşturuyor. Dünya genelinde giderek daha fazla şirket çalışanlarının refahı için çalışmalar yürütüyor. Bu şirketlerde çalışanlar da kendilerini daha değerli hissediyor. Biz de insan kaynakları alanında katma değerli çözümler üreten uygulamalarımıza bir yenisini ekleyerek çalışan esenliği chatbot’u geliştirdik. ChatGPT ile entegre çalışan chatbot sayesinde İK profesyonelleri, çalışanların esenliğini artırmak için yeni stratejiler, projeler geliştirebilir. Çalışanlar da kendilerini daha iyi hissetmek için doğrudan chatbot ile yazışabilir. Esenlik çok geniş bir alan. Gece iyi uyuyamadığı için kendini kötü hisseden bir çalışan da çalışan bağlılığını artırmak isteyen yöneticiler de yaratıcı ve faydalı fikirler edinebilir. Chatbot ile yazışmaların WhatsApp üzerinden yapılması da çalışanların tıpkı bir arkadaşlarıyla sohbet ediyormuş gibi rahat etmesini sağlıyor. Biz de bu chatbot’u yalnızca Kolay İK kullanıcılarına değil tüm çalışanların kullanımına açarak şirketlerin tamamında çalışan esenliğinin artmasına katkı sunmayı hedefledik” dedi.

İlk girişten sonra yazışmalar WhatsApp’ta yapılıyor

Kolay İK chatbot’unu ilk kez kullanacaklar Kolay İK web sitesindeki “yapay zeka destekli dijital asistanınız” bölümü veya kolayik.com/esenlik adresi üzerinden “Sohbete Başlayın” butonuna bastıklarında WhatsApp’a yönlendiriliyor. Bu işlem yalnızca bir kez yapılıyor, sonraki kullanımlarda ise Kolay İK’nın sitesine giriş yapmaya gerek kalmaksızın yazışmalar WhatsApp üzerinden yürütülüyor. Bunlara ek olarak Kolay İK kullanıcıları Kolay İK web uygulamasından da chatbot’a giriş yapabiliyor. Esenlikle ilgili yazışmak için WhatsApp listesindeki Kolay İK’ya herhangi bir yazı yazıp görüşmeyi başlatmak yeterli oluyor.

