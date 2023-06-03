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Küçük ev aletleri pazarının parlayan yıldızı... Fiyatı 18 bin TL'yi aştı

Airfryer fiyatları teknik özelliklerine ve büyüklüklerine göre, 1500 TL’den başlıyor, 18 bin liraya kadar yükseliyor. Güç, sepet kapasitesi, sıcak tutma özellikleri, LED ekran, program özellikleri geliştikçe fiyatı katlanıyor.

03 Haziran 2023 | 12:50
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Küçük ev aletleri pazarının parlayan yıldızı... Fiyatı 18 bin TL'yi aştı

Son dönemlerde küçük ev aletleri pazarında adeta bir “airfryer” çılgınlığı yaşanıyor. En çok da “yağsız kızartma” özelliğiyle anılan airfryer’ların globalde satışları katlanarak artarken Türkiye’de de neredeyse yok satıyor. Düğün sezonunun başlaması ve evde tüketimin artmasıyla son aylarda airfryer satışlarında yüzde 300 artış olduğu belirtiliyor. Türkiye pazarında bu yıl 2 milyon civarında airfryer satılacağı tahmin ediliyor.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre küçük ev aletleri pazarının dünyadaki büyüklüğü yaklaşık 110 milyar dolar, Türkiye’nin pazardaki payı ise 1 milyar dolar civarında. Pazarın son dönemlerde parlayan yıldızı ise airfryer.

KIYASIYA REKABET

Sıcak havayı yiyeceklerin etrafında hızla dolaştırarak pişiren mutfak aleti, hızlı pişirme özelliği sayesinde kızartmaların bazı özelliklerini taklit ediyor. Airfryer’lar aslında yiyecekleri kızartmıyor. Fritözden çok konveksiyonel fırını andıran bir mekanizmaya sahip. Yemekleri çok az yağ ile ve pratik bir biçimde pişirdiği için daha sağlıklı olduğu belirtiliyor. Airfryer’ın yiyecekleri neredeyse bir mikrodalga fırın kadar hızlı ısıttığı üstelik mikrodalga fırınların zararlarından arınmış olduğu da öne sürülüyor. Öyle görünüyor ki airfryer birçok mutfak aletini de tahtından edecek.

Bu yıl mart ayında Resmi Gazete’de yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı ve birim gümrük kıymeti 100 doların altında olan Airfryerlar gözetim listesinden çıkarıldı. Döviz kurundaki artışla birlikte piyasada ithal cihazlarla yerli markalar arasında kıyasıya pay kapma yarışı var.

FİYATI 18 BİN TL’Yİ AŞIYOR

AIrfryer fiyatları teknik özelliklerine ve büyüklüklerine göre, 1500 TL’den başlıyor, 18 bin liraya kadar yükseliyor. Güç, sepet kapasitesi, sıcak tutma özellikleri, led ekran, program özellikleri geliştikçe fiyatı katlanıyor. Airfryer ürünleri arasında en çok tercih edilen marka ise Philips. Pazarda Xiaomi, Arçelik, Schaffer, Kumtel, Tefal, Karaca, Cecotec, Princess, Wiami, Electrolux, Fakir, Goldmaster, Jumbo, Sem gibi markalar kıyasıya rekabet ediyor. 3, 4, 7 litrelik olanları var. 8-9 tane yemek pişirme programı var. Hangi yemeği istiyorsanız o programa basıyorsunuz. Airfryer’da tavuk, et, balık, sebze kızartabiliyorsunuz. Pizza ve ekmek de pişirebiliyorsunuz.

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