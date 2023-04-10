Pazar araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, 2023'ün ilk çeyreğinde bilgisayar satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 29 düşerek 56,9 milyon adede geriledi.

Söz konusu azalışın, 2022'nin son çeyreğindeki yüzde 28,1'lik düşüşün ardından gelmesi dikkati çekti.

İlk 5 bilgisayar üreticisinin analizlerinin yapıldığı raporda, "Zayıf talep, stok fazlası ve kötüleşen makroekonomik ortam, 2023'ün ilk çeyreğinde geleneksel bilgisayarların sevkiyatındaki keskin düşüşe katkıda bulunan faktörler oldu." denildi.

İlk çeyrekte en fazla düşüş, yüzde 40,5 ile Apple'ın bilgisayar satışlarında yaşandı. Apple'ı yüzde 31 ile Dell Technologies izledi.

Lenovo Group ve ASUS satışlarında yüzde 30,3, HP Inc'nin satışlarında da yüzde 24,2 düşüş oldu.