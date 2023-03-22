ARA
Bist 100
5001,06
1,92%
Bist 100
Dolar/TL
19,0403
0,051%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5635
0,341%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,08
0,2916%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1193,15
0,5%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

KVKK'dan WhatsApp ve Meta'ya para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira idari para cezası verdi.

22 Mart 2023 | 16:58
0
KVKK'dan WhatsApp ve Meta'ya para cezası

Kurul, başlattığı resen inceleme kapsamında Türkiye'deki ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabi olan Meta ve WhatsApp'ın, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğünü süresinde yerine getirmediğini tespit etti.

Bu nedenle, Meta ve WhatsApp'a ayrı ayrı 2 milyon 665 bin lira idari para cezası verilmesine hükmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ayrıca Meta ve WhatsApp'ın 30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına karar verdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1193,15 0,5%
  • ALTIN ONS 1949,11 0,44%
  • BIST 100 5001,06 1,92%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0403 0,051%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5635 0,341%
  • EURO/USD 1,08 0,2916%
  • INGILIZ STERLINI 1,224 0,18826%
  • JAPON YENI 132,601 0,072%
  • KANADA DOLARI 1,37272 0,10647%
  • RUS RUBLESI 77,005 -0,3172%
Günün En Çok Okunanları
Deprem endişesi: İstanbul'da satılık konut sayısında dikkat çeken artış
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”
"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”
AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu
AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Üniversitelerde hibrit öğretim gündemde
Üniversitelerde hibrit öğretim gündemde
Bursa'da alarm... 80 günlük suyu kaldı
Bursa'da alarm... 80 günlük suyu kaldı
Multinet'ten veri sızıntısı iddialarına açıklama
GERİ
İLERİ
Deprem endişesi: İstanbul'da satılık konut sayısında dikkat çeken artış
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”
AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”
AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Üniversitelerde hibrit öğretim gündemde
"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”
AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Üniversitelerde hibrit öğretim gündemde
Bursa'da alarm... 80 günlük suyu kaldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL