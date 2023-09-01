ARA
Bist 100
7969,83
0,66%
Bist 100
Dolar/TL
26,7198
0,0827%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9827
0,1615%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0846
0,0267%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1670,91
0,34%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

KVKK'den Google'a yurt dışına kişisel veri aktarımı izni

Kişisel Verileri Kuruma Kurulu (KVKK), Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi'nin taahhütname başvurusu üzerine, şirketin yurt dışına veri aktarımı yapmasına izin verdi.

01 Eylül 2023 | 11:51
0
KVKK'den Google'a yurt dışına kişisel veri aktarımı izni

KVKK'nin internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, Google, yurt dışına kişisel veri aktarımı konusunda taahhütname başvurusunda bulundu.

Başvuruyu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendiren Kurul, söz konusu veri aktarımına izin verdi.

Duyuruda, "Söz konusu başvuruya istinaden, ülkemizden Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim Google LLC ile İrlanda'da mukim Google Ireland Limited'e yapılacak olan kişisel veri aktarımına Kurul tarafından izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, daha önce 6 veri aktarım taahhütnamesine KVKK tarafından izin verildiği belirtilen duyuruda, "Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi'nin başvurusu, Kurul tarafından izin verilen 7'nci veri aktarım taahhütnamesi olmuştur." bilgisi yer aldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1670,91 0,34%
  • ALTIN ONS 1945,04 0,25%
  • BIST 100 7969,83 0,66%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,7198 0,0827%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9827 0,1615%
  • EURO/USD 1,0846 0,0267%
  • INGILIZ STERLINI 1,26767 0,0288%
  • JAPON YENI 145,158 -0,262%
  • KANADA DOLARI 1,35193 0,08069%
  • RUS RUBLESI 96,2175 0,3572%
Günün En Çok Okunanları
İnegöl'den 52 ülkeye mobilya ihraç ediyor
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem bugün başladı
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem bugün başladı
1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi
1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
24. iş denemesinde 354 bin dolar kazandıran şirket kurdu: 1 numaralı tavsiyesi
24. iş denemesinde 354 bin dolar kazandıran şirket kurdu: 1 numaralı tavsiyesi
Taşınmaz ve ikinci el araç satışında yeni düzenleme
GERİ
İLERİ
İnegöl'den 52 ülkeye mobilya ihraç ediyor
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem bugün başladı
1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem bugün başladı
1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
24. iş denemesinde 354 bin dolar kazandıran şirket kurdu: 1 numaralı tavsiyesi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL