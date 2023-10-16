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LinkedIn, 668 çalışanını işten çıkarıyor

Sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn, 668 çalışanının işine son vereceğini duyurdu.

16 Ekim 2023 | 23:17
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LinkedIn, 668 çalışanını işten çıkarıyor

LinkedIn iş gücünde daha fazla kesintiye gidiyor ve mühendislik ve ürün ekibinde 600'den fazla çalışanı işten çıkarıyor. Şirketten yapılan basın açıklamasında, "Yetenek değişiklikleri işimizi yönetmenin zor ama gerekli bir parçasıdır" denildi.

LinkedIn'den yapılan açıklamada, şirketin organizasyon yapısını uyarlayacağı ve karar verme süreçlerini kolaylaştıracağı belirtilerek, bunlar gerçekleştirilirken stratejik önceliklere yatırıma ve üyelerle müşterilere değer sunmaya devam edileceği vurgulandı.

Şirketin yapacağı değişikliklerin, mühendislik, ürün, yetenek ve finans ekiplerindeki 668 pozisyonun azalmasıyla sonuçlanacağı bildirilen açıklamada, değişim sürecinden etkilenen çalışanlara destek sağlanmaya devam edileceği kaydedildi. LinkedIn, mayısta da Çin'deki yerel iş bulma uygulamalarını, 9 Ağustos'a kadar kullanımdan kaldıracağını ve ülkedeki 716 çalışanın işine son vereceğini açıklamıştı.

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