MediaMarkt, Apple iPhone 12 Mini kapmanyasını duyurdu. Bugün başlayan ve bayramın ikinci gününe dek sürecek kampanya kapsamında iPhone 12 Mini 64 GB 7 bin 999 TL’den satılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs’a kadar sürecek iPhone 12 Mini 64 GB kampanyasının yanı sıra bayram indirimleri de 16 Mayıs’a kadar devam edecek.

MediaMarkt, 16 Mayıs tarihine kadar seçili küçük ev aletlerinde, giyilebilir teknolojilerde, bilgisayarlarda, aksesuarlarda ve çeşitli akıllı telefonlarda da indirim uygulayacağını açıkladı.