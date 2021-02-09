Şanlıurfa’da, Göbeklitepe yakınlarında bulunan monolitin sırrı bugün ortaya çıktı… Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi’ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan monolit merak konusu olmuştu.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle “Gökyüzüne bak, Ay’ı gör” ifadesinin yazılı olduğu metal blokun kim ya da kimler tarafından hangi amaçla dikildiği açıklanmamıştı.

Yöre halkının da büyük ilgisini çeken monolitin Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın tanıtımının parçası olduğu anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın tanıtıldığı toplantı sırasında yaptığı konuşmada “Türkiye’nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı’mızı bu günlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki gökyüzüne bak, Ay’ı gör.” ifadelerini kullandı.

Salonda bu sırada monolitin görüntüsü ile “Gökyüzüne Bak, Ay’ı Gör” etiketi, arkadaki dev ekrana yansıtıldı.

BAKAN VARANK’TAN GÖBEKLİTEPE MESAJI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Göbeklitepe vurgusu yaptığı mesajında “Göbeklitepe, nasıl tarihin sıfır noktası ise Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Milli Uzay Programı da Türkiye’nin geleceğinde bir başlangıç noktası olacak. Gençlerimize, torunlarımıza, geleceğin Türkiye’sine en büyük mirasımız.” ifadelerini kullandı.