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Meta, Avrupa’da Instagram ve Facebook için abonelik fiyatlarını düşürüyor

Avrupa Birliği (AB) veri koruma otoritesi yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından Meta, Avrupa'da Facebook ve Instagram için reklamsız abonelik ücretlerini düşüreceğini açıkladı.

20 Mart 2024 | 09:19
Son Güncellenme: 20 Mart 2024 | 10:09
Meta, Avrupa’da Instagram ve Facebook için abonelik fiyatlarını düşürüyor

Meta’nın avukatı Timothy Lamb, Avrupa Komisyonu'nda bir çalıştayda yaptığı açıklamada, Meta’nın kullanıcıların kişisel verilerini nasıl kullandığına ilişkin Avrupa Birliği’nin (AB) soruşturmasını sona erdirmek amacıyla reklamsız abonelik modelinin fiyatını düşüreceğini belirtti.

Meta’nın Facebook ve Instagram için aylık reklamsız abonelik ücretini tek bir hesap için aylık 9,99 avrodan 5,99 avroya indirmeyi teklif ettiğini bildiren Lamb, her ek hesap için ise 4 avro ücret alınacağını söyledi.

Lamb, “Bu makul bir kişinin bu kalitedeki hizmetler için ödemesi gereken aralığın açık ara en alt sınırıdır. Ve bunun ciddi bir teklif olduğunu düşünüyorum. Şu anda düzenleyici belirsizlik mevcut ve bunun hızla çözülmesi gerekiyor." dedi.

Meta, reklamsız abonelik modeli ve verilerin kullanımına ilişkin Avrupalı düzenleyicilerinin soruşturması karşı karşıya bulunurken, Lamb, Meta'nın söz konusu teklifinin süreci hızlandırmak ve düzenleyicileri yatıştırmak için yapıldığını kaydetti.

Söz konusu ücretin içinde, kullanıcıların Apple ya da Google gibi uygulama mağazalarından indirme yapmaları halinde ödeyecekleri ek ücretler bulunmuyor.

Öte yandan, Kasım 2203’te çeşitli Avrupa ülkelerinden 45 tüketici derneğinin çatı kuruluşu olan Brüksel merkezli Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), 19 üyesiyle Meta'nın haksız ödeme veya rıza modeline karşı resmi şikayette bulunmuştu.

Meta, AB’deki daha sıkı düzenlemelere yanıt olarak reklam geliri kaybı tehdidini hafifletmek amacıyla abonelikleri başlatmıştı.

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