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Microsoft'un 3,2 milyar euroluk yatırımın adresi belli oldu

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un gelecek iki yıl içinde Almanya'ya çoğunluğu yapay zeka alanında olmak üzere 3,2 milyar euroluk yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

16 Şubat 2024 | 09:47
Microsoft'un 3,2 milyar euroluk yatırımın adresi belli oldu

Microsoft Başkanı Brad Smith, başkent Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD’li şirketin Almanya'daki varlığını genişletmek için 2025 sonuna kadar yaklaşık 3,2 milyar euro yatırım yapmayı planladığını söyledi.

Microsoft'un son 40 yılda Almanya'ya yaptığı en büyük yatırımla ülkedeki yapay zeka ve veri merkezi altyapısının kapasitesini iki katına çıkarmayı ve eğitim programlarını genişletmeyi hedeflediğini belirten Smith, söz konusu yatırımın Microsoft'un Almanya’da yapay zeka ve veri merkezi altyapısı kapasitesini iki katına çıkaracağını dile getirdi.

"Bunu Almanya'ya duyduğumuz muazzam güven nedeniyle yapıyoruz" diyen Smith, Almanya'nın teknolojik değişimde "sürekli ön planda" olduğunu vurguladı.

Smith, söz konusu yatırım için Alman hükümetinden “herhangi bir sübvansiyon almadıklarını ve talep etmediklerini" aktardı.

Almanya Başbakanı Scholz ise Microsoft'un ülkesine yatırımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Bu, Almanya için güzel bir sabah. Söz konusu yatırım, ilerlemeye, büyümeye, modernliğe ve bu fırsatların temeli olarak küresel açıklığa yönelik gerçekten iyi bir taahhüttür." dedi.

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