ARA
Bist 100
7686,23
0,27%
Bist 100
Dolar/TL
28,6899
0,0302%
Dolar/TL
Euro/TL
31,0893
-0,122%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0836
-0,065%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1813,85
0,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Microsoft yapay zeka çipini piyasaya sürüyor

Microsoft, yapay zekaya yönelik çipi ile genel amaçlı programlama işlemleri için Arm tabanlı çipini tanıttı.

16 Kasım 2023 | 09:24
0
Microsoft yapay zeka çipini piyasaya sürüyor

Şirketten yapılan açıklamada, Microsoft mühendislerinin yıllardır süren çok adımlı çalışmalarının sonucunda iki özel çip ile bir entegre sistemin geliştirildiği bildirildi.

Bu çiplerden ilkinin yapay zeka görevleri ve üretken yapay zeka için optimize edilmiş "Microsoft Azure Maia AI Hızlandırıcı" olduğu belirtilen açıklamada, diğerinin ise Microsoft Bulut üzerinde genel amaçlı programlama işlemlerini çalıştırmak üzere tasarlanmış Arm tabanlı işlemci "Arm-Microsoft Azure Cobalt CPU" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu çiplerin, Microsoft'un baştan aşağı tasarlanmış, dahili ve müşteri iş yükleri göz önünde bulundurularak optimize edilebilen altyapı sistemlerini sunması için son yapboz parçasını temsil ettiği vurgulandı.

Gelecek yılın başlarında çiplerin şirketin veri merkezlerine dağıtılmaya başlanacağının bilgisi verilen açıklamada, bunun başlangıçta şirketin Microsoft Copilot veya Azure OpenAI Service gibi hizmetlerine güç katacağı aktarıldı.

Açıklamada, çiplerin verimli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir programlama gücüne yönelik artan talebin yanı sıra en son bulut ve yapay zeka buluşlarından yararlanmak isteyen müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için sektör ortaklarının genişleyen ürün yelpazesine katılacağı da ifade edildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1813,85 0,39%
  • ALTIN ONS 1966,38 0,35%
  • BIST 100 7686,23 0,27%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,6899 0,0302%
  • EURO/TURK LIRASI 31,0893 -0,122%
  • EURO/USD 1,0836 -0,065%
  • INGILIZ STERLINI 1,2387 -0,18533%
  • JAPON YENI 151,409 -0,001%
  • KANADA DOLARI 1,37036 0,15385%
  • RUS RUBLESI 89,1375 -0,3549%
Günün En Çok Okunanları
Rekor kıran Ferrari'nin içi böyle görünüyor
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Sazan Sarmalı nedir? 2 yaşanmış örnekle Sazan Sarmalı ve 4 kritik uyarı
Sazan Sarmalı nedir? 2 yaşanmış örnekle Sazan Sarmalı ve 4 kritik uyarı
JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken
JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken
Öğrencilere telefon, tablet, bilgisayar desteği: Şartlar ne? Ne kadar ödeme yapılacak? 5 soru 5 cevap
Öğrencilere telefon, tablet, bilgisayar desteği: Şartlar ne? Ne kadar ödeme yapılacak? 5 soru 5 cevap
BINHO kaç lot verdi? 1000 Yatırımlar Holding ne zaman borsada işlem görecek?
BINHO kaç lot verdi? 1000 Yatırımlar Holding ne zaman borsada işlem görecek?
39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı
39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı
Mevduat mı, borsa mı? Yatırımcının tercihi belli oldu
GERİ
İLERİ
Rekor kıran Ferrari'nin içi böyle görünüyor
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Sazan Sarmalı nedir? 2 yaşanmış örnekle Sazan Sarmalı ve 4 kritik uyarı
JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken
Öğrencilere telefon, tablet, bilgisayar desteği: Şartlar ne? Ne kadar ödeme yapılacak? 5 soru 5 cevap
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Sazan Sarmalı nedir? 2 yaşanmış örnekle Sazan Sarmalı ve 4 kritik uyarı
JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken
Öğrencilere telefon, tablet, bilgisayar desteği: Şartlar ne? Ne kadar ödeme yapılacak? 5 soru 5 cevap
BINHO kaç lot verdi? 1000 Yatırımlar Holding ne zaman borsada işlem görecek?
Sazan Sarmalı nedir? 2 yaşanmış örnekle Sazan Sarmalı ve 4 kritik uyarı
JPMorgan CEO'sundan enflasyon uyarısı: Zafer turu için çok erken
Öğrencilere telefon, tablet, bilgisayar desteği: Şartlar ne? Ne kadar ödeme yapılacak? 5 soru 5 cevap
BINHO kaç lot verdi? 1000 Yatırımlar Holding ne zaman borsada işlem görecek?
39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL