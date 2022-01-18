ABD’li teknoloji devlerinden Microsoft, “Call of Duty” ve “World of Warcraft” gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.
- Şirketten yapılan açıklamada, bugün 3 milyar insanın aktif olarak oyun oynadığı ve oyunun artık en hızlı büyüyen eğlence biçimi olduğu bildirildi.
- Microsoft’un oyun geliştirmede ve etkileşimli eğlence içeriğinde “lider” Activision Blizzard’ı satın almayı planladığı belirtilen açıklamada, söz konusu satın almanın Microsoft’un oyun sektöründeki büyümesini hızlandıracağı kaydedildi.
- Açıklamada, Microsoft’un Activision Blizzard’ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.
- Şirketin açıklamasında, söz konusu satın almanın Microsoft’u Tencent ve Sony’nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getireceği belirtildi.
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