Migros'tan Migros Up girişimcisine 2,3 milyon TL yatırım desteği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlayan yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Migros Up, Migros profesyonelleriyle birlikte girişimcilere yeni teknolojilerini, ürün ve hizmetlerini geliştirme imkanı sunuyor. Ayrıca, girişimcilere iş modellerini geliştirmeleri için de gerçek çalışma ortamında test fırsatı veriyor. Bu kapsamda Migros, Migros Up ortak inovasyon sürecinde Wamo'yu birlikte geliştirdiği Hergele Mobility girişimine, fon üzerinden 2,3 milyon TL yatırım yaptı. Yatırım turuna katılan diğer fonlarla birlikte Hergele Mobility'nin değerlemesi 2,55 milyon dolara ulaştı.

Yatırım haberini İTÜ Çekirdek'in Bing Bang 2022 sahnesinde duyuran Migros, bu yatırımla ürün taşıma süreçlerinde fonksiyonel, verimli, kullanımı kolay, ergonomik, dayanıklı, hesaplı ve doğa dostu bir çözüm sunan Wamo'nun geliştirme ve ticarileştirme sürecine desteklerini sürdürdü.

"Hedefimiz, ortak inovasyonla yeni ürün ve hizmetler hayata geçirmek ve Türkiye'den dünyaya teknoloji ihracatını artırmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli AR-GE merkezine sahip ilk ve tek gıda perakende şirketi olarak depolamadan lojistiğe kadar birçok farklı alanda otonom teknolojiler üzerine çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Migros Up'ın ortak inovasyon geliştirme vizyonu ile desteklediği Wamo, Migros'un 10 farklı dağıtım merkezinde kullanılıyor ve aynı anda 3 mağazanın siparişi toplanabiliyor. İç lojistikte yüzde 70'e varan verimlilik artışı sağlayan Wamo, araç kullanıcısının adım sayısını yüzde 96 azaltıyor. Wamo'nun uluslararası ve ulusal platformlarda patent başvurularını tamamladık. Teknoloji dünyası için yılın en önemli etkinliklerinden olan Consumer Electronics Show (CES) 2022'de tanıtımını yapacağımız Wamo'yu farklı şirketlerde kullanılmak üzere global pazara sunmayı hedefliyoruz. Migros olarak, Migros Up ile girişim ekosistemine verdiğimiz desteği ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz, ortak inovasyonla yeni ürün ve hizmetler hayata geçirmek ve Türkiye’den dünyaya teknoloji ihracatını artırmak."

Migros Up, 1 yılda 9 farklı girişimle ortak inovasyon projesi hayata geçirdi

Türkiye'de girişimcilik ekosistemine değer katmak amacıyla 2021'de kurulan Migros Up, girişimcilere Migros'un güçlü altyapısı, test ortamını kullanma fırsatı ve Migros profesyonelleriyle birlikte çalışma imkanı sunuyor.

"Ortak inovasyon" mottosuyla hayata geçirilen Migros Up, bugüne kadar 9 farklı girişimle çeşitli projeler gerçekleştirdi. Girişimler, sıfırdan geliştirdikleri ürün ve hizmetlerini perakende sektöründe deneyimleme imkanı buldu.