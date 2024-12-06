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Milli Muharip Uçak KAAN art yakıcı çalıştırdı

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçağı (MMU) KAAN'ın fotoğraflarını paylaşarak "Bir jet motorunun Afterburner’ını çalıştırmak sadece bir teknik başarı değil, aynı zamanda disiplin ve takım ruhunun zaferidir" dedi.

06 Aralık 2024 | 13:30
Milli Muharip Uçak KAAN art yakıcı çalıştırdı

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir!" denildi. Paylaşımı alıntılayan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise şu yorumu ekledi: "Havacılık tarihimize imza bırakmaya devam ediyoruz! Bir jet motorunun Afterburner’ını çalıştırmak sadece bir teknik başarı değil, aynı zamanda disiplin ve takım ruhunun zaferidir. Geldiğimiz bu nokta sadece bugünü değil, yarının daha büyük hedeflerini de inşa etmemiz için bize ilham veriyor. Başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim". İşte paylaşılan fotoğraflar:

Wikipedia'da artyakıcı şöyle tanımlanıyor: Artyakıcı (afterburner), özellikle jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan itiş sistemi.

 

 

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Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var (6 Aralık)
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 4 şirket (5 Aralık)
SPK duyurdu: 2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı
SPK'dan açığa satış kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (6 Aralık)
Galatasaray (GSRAY) bedelli başvurusunu duyurdu
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
Yabancı yatırımcı borsada alıma döndü
Türk Traktör (TTRAK) yeni yatırım kararını duyurdu
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (4 Aralık)
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