Milli Muharip Uçak KAAN art yakıcı çalıştırdı

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir!" denildi. Paylaşımı alıntılayan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise şu yorumu ekledi: "Havacılık tarihimize imza bırakmaya devam ediyoruz! Bir jet motorunun Afterburner’ını çalıştırmak sadece bir teknik başarı değil, aynı zamanda disiplin ve takım ruhunun zaferidir. Geldiğimiz bu nokta sadece bugünü değil, yarının daha büyük hedeflerini de inşa etmemiz için bize ilham veriyor. Başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim". İşte paylaşılan fotoğraflar:

Wikipedia'da artyakıcı şöyle tanımlanıyor: Artyakıcı (afterburner), özellikle jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan itiş sistemi.