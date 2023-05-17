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Milyarder yatırımcıdan borsada 430 milyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Yapay zekâyı 'kazandıracak bir fırsat' olarak değerlendiren milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller, Nvidia ve Microsoft hisselerine toplam 430 milyon dolar yatırdı.

17 Mayıs 2023 | 13:24
Son Güncellenme: 17 Mayıs 2023 | 13:33
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Milyarder yatırımcıdan borsada 430 milyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Duquesne Family Office kurucusu, ABD'li fon yöneticisi Stanley Druckenmiller, ilk çeyrekte Nvidia ve Microsoft hissesi satın aldı.

Insider'in haberine göre Duquesne, 2022 sonu itibariyle 85,1 milyon dolar değerinde hisseye sahip olduğu yonga üreticisine yaklaşık 220 milyon dolar daha yatırdı ve 210 milyon dolar değerinde yeni Microsoft hissesi satın aldı.  Yeni yatırımlar, Druckenmiller'ın yapay zeka odaklı hisse senetlerine yönelik artan iştahına işaret ediyor.

İki teknoloji devinin hisseleri bu yıl yapay zeka patlaması sayesinde yükseldi; Nvidia hisseleri bu yıl şimdiye kadar yüzde 98 artarken, Microsoft hisseleri yaklaşık yüzde 30 yükseldi.

Kısa bir süre önce 2023 Sohn Yatırım Konferansı'nda yapay zeka üzerine konuşma yapan Druckenmiller, bunun oyunun kurallarını değiştiren bir teknoloji olduğunu vurgulayarak, "Yapay zeka çok ama çok gerçek ve en az internet kadar etkili olabilir" demişti. 

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