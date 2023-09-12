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Morgan Stanley raporu sonrası Tesla hisseleri fırladı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, Morgan Stanley analistinin Tesla'nın yeni süper bilgisayarı Dojo'nun otomobil üreticisinin piyasa değerini 500 milyar dolar artırabileceğini öngörmesinin ardından yüzde 10'un üzerinde değer kazandı.

12 Eylül 2023 | 10:02
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Morgan Stanley raporu sonrası Tesla hisseleri fırladı

Morgan Stanley stratejistleri, Tesla'nın otonom sürüş sistemlerini eğitecek süper bilgisayarın şirkete görülmemiş bir potansiyel katacağını belirterek şirket hisseleri için 12 aylık fiyat hedefini 400 dolara yükseltti.

Banka, Dojo süper bilgisayarı, robotaksi ve ağ hizmetlerinin daha hızlı benimsenmesiyle elektrikli araç devinin piyasa değerinin 500 milyar dolar artabileceğini öngördü.

Adam Jonas liderliğindeki Morgan Stanley analistleri geçtikleri bir notta, Dojo’nun tıpkı AWS’nin Amazon için yaptığı gibi yeni erişilebilir pazarlar açabileceğine dikkat çekerek hisse senedinde pozisyonunu “ağırlığını yükselt”e çıkardı. Ekip Tesla için fiyat hedefini de güncelleyerek 400 dolara yükseltti.

Piyasa değeri 70 milyar dolar yükseldi 

Morgan Stanley'nin Dojo süper bilgisayarının piyasa değerine 500 milyar dolar ekleyebileceğini söylemesinin ardından Tesla hisseleri pazartesi günü %10 yükselerek piyasa değerine 70 milyar dolardan fazla değer kattı.

 

 

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