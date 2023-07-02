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Musk duyurdu: Twitter'a sınırlama getirildi

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini duyurdu.

02 Temmuz 2023 | 15:31
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Musk duyurdu: Twitter'a sınırlama getirildi

Musk, Twitter hesabından, sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için getirilen geçici limitlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti.

Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.

Sosyal medya platformu Twitter, geçen yıl da ücretli doğrulama hizmetini başlatmıştı.

 

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