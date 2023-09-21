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Musk'ın şirketi Starlink'ten BTK'ya resmi başvuru... Bakanlıktan açıklama

SpaceX'in uydudan yüksek hızda internet erişimi sağlayan hizmeti Starlink, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) Türkiye'de kullanıma sunulması için resmi başvuruda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Starlink'in Türkiye'de faaliyette bulunma talebi konusunda, 25 Eylül'de tüm haberleşme sektörünün ve kamuoyunun görüşlerini alacaklarını söyledi.

21 Eylül 2023 | 12:31
Son Güncellenme: 21 Eylül 2023 | 12:35
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Musk'ın şirketi Starlink'ten BTK'ya resmi başvuru... Bakanlıktan açıklama

Geçtiğimiz günlerde SpaceX'in sahibi Elon Musk, New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

Bu görüşmede Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiğini belirtti.

Tüm bu gelişmelerin ardından SpaceX, Starlink hizmetine lisans alabilmek için BTK'ya resmi başvuruda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Elon Musk'ın şirketi Starlink'in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi. Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı neticesinde; 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyu görüşlerini alacağız."

 

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