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Elon Musk 'mavi tik'te kısmen geri adım attı

Twitter, daha önce alınan mavi tikleri 20 Nisan'da kaldırmıştı. Twitter Blue için ücret ödemeyen çok sayıda ünlü ismin mavi tikleri de gitti. Bu konuda Elon Musk'tan kısmen geri adım var.

24 Nisan 2023 | 10:57
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Elon Musk 'mavi tik'te kısmen geri adım attı

Twitter'da daha önce mavi tikler ünlüler, politikacılar ve gazeteciler gibi kişilere ait doğrulanmış hesaplara verilmişti. Bu doğrulma sistemi, platformda hesapların gerçekten temsil ettikleri kişilere ait olduğunun kanıtı anlamına geliyordu.

Ancak Elon Musk, Ekim ayı sonlarında platformu satın aldığında sistemi değiştirmeye karar verdiğini duyurdu. Konuya ilişkin bir tweetinde "Birkaç ay içinde tüm eski mavi rozetleri kaldıracağız. Veriliş biçimleri yozlaşmış ve saçmaydı" dedi. Eski sistemi 'lordlar/köylüler' sistemine benzeten Musk, ücretsiz verilen mavi tiklerin kaldırılması için 'son tarihin' 20 Nisan olacağını duyurmuştu.

Ve Musk'ın dediği gibi 20 Nisan'da geçmişte alınan mavi tikler kaldırıldı.

Elon Musk ise ödeme yapmayacağını kesin bir dille vurgulayan yazar Stephen King, oyuncu Willian Shatner ve basketbolcu LeBron James'in hesap abonelik ücretlerini kendisinin yatırdığını "Rica ederim namaste" diye yazarak belirtmişti.

BİRÇOK KULLANICININ MAVİ TİKİ GERİ DÖNDÜ

Pazar akşamından itibaren ise Twitter Blue için ödeme yapmadığını belirten birçok ünlü ismin hesabı yeniden mavi tikli oldu. Twitter Blue için ödeme yapmayan ve hesaplarından mavi tik kaldırılan Beyonce, Oprah Winfrey, Donald Trump, Cristiano Ronaldo ve Bill Gates gibi tanınmış siyasetçi, yazar, şarkıcı, sporcu gibi ünlülerin hesaplarına mavi tik geri döndü.

1 MİLYON TAKİPÇİ Mİ?

Euronews, "Twitter, bir milyonun üzerinde takipçisi bulunan tüm hesapların mavi tikini geri verdi" yorumunu yaptı.

1.1 milyon takipçisi bulunan yayıncı James O'Brien de mavi tikini kaybettikten sonra geri alanlardan biri. Hesabı için ödeme yapmadığını söylüyor. BBC'nin haberine göre 1 milyondan az takipçisi olan bazı hesapların mavi tiklerinin "tamamen Elon Musk'ın takdirine bağlı olarak" geri yüklendiğini belirtiyor.

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