ARA
Bist 100
5012,34
-0,97%
Bist 100
Dolar/TL
19,4045
0,0341%
Dolar/TL
Euro/TL
21,2844
-0,1709%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0969
0,1187%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1254,16
0,82%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Musk, Microsoft'la karşı karşıya: 'Dava zamanı'

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformunun verilerini izinsiz kullanmakla suçladığı Microsoft’u dava edeceğini belirtti.

20 Nisan 2023 | 12:10
0
Musk, Microsoft'la karşı karşıya: 'Dava zamanı'

BBC’nin haberine göre, Musk, Microsoft’un Twitter’ı kurumsal reklamcılık platformundan kaldıracağına dair, Twitter'da yaptığı paylaşıma, “Onlar, Twitter verilerini kullanarak yasa dışı eğitim aldılar. Dava zamanı.” ifadeleriyle yanıt verdi.

Ancak Musk, iddiasını destekleyecek bir kanıt veya herhangi bir detayı paylaşmadı.

Ayrı bir paylaşımında ise Musk, Twitter verilerini tartışmakla ilgili fikirlere açık olduğunu fakat Twitter’ın veri tabanını yağmalamanın, reklamları kaldırarak şeytanlaştırmanın ve ardından verilerini başkalarına satmanın, kazanmaya yönelik bir çözüm olmadığını belirtmişti.

Microsoft ise konuyla ilgili yöneltilen soruları cevaplamayı reddetti.

Microsoft daha önce kendi reklam platformunun 25 Nisan’dan itibaren Twitter’ı desteklemeyeceğini bildirmişti.

Bunun sonucu olarak da reklam alıcıları, Microsoft’un sosyal medya yönetim aracı vasıtasıyla Twitter hesaplarına erişemeyecekti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1254,16 0,82%
  • ALTIN ONS 2010,44 0,79%
  • BIST 100 5012,34 -0,97%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4045 0,0341%
  • EURO/TURK LIRASI 21,2844 -0,1709%
  • EURO/USD 1,0969 0,1187%
  • INGILIZ STERLINI 1,24431 0,03296%
  • JAPON YENI 134,23 -0,367%
  • KANADA DOLARI 1,34738 0,09695%
  • RUS RUBLESI 81,66 -0,049%
Günün En Çok Okunanları
Merkez Bankası anketinde dolar ve enflasyon yıl sonu beklentisi yükseldi
Gümüş raporu: 2022 ve 2023 için neler söylüyor?
Gümüş raporu: 2022 ve 2023 için neler söylüyor?
Europower Enerji borsada işlem görmeye başlıyor
Europower Enerji borsada işlem görmeye başlıyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?
Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nde yeni dönem
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nde yeni dönem
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Merkez Bankası anketinde dolar ve enflasyon yıl sonu beklentisi yükseldi
Gümüş raporu: 2022 ve 2023 için neler söylüyor?
Europower Enerji borsada işlem görmeye başlıyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?
Gümüş raporu: 2022 ve 2023 için neler söylüyor?
Europower Enerji borsada işlem görmeye başlıyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nde yeni dönem
Europower Enerji borsada işlem görmeye başlıyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nde yeni dönem
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL