Musk'tan tepki çekecek açıklama: X yakında tamamen ücretli olabilir

BBC'nin haberine göre, Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​​​​​​​ ile görüşmesinde, X platformuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Tüm kullanıcıların, platforma erişebilmesi için aylık ödeme yapmasını gerektirebilecek bir sisteme geçiş yapmayı düşündüklerini ifade eden Musk, bunun platformdaki "bot ve sahte hesaplardan" kurtulmak için bir çözüm yolu olabileceğini kaydetti.

Musk, "Düşük kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanacağız. Bu daha uzun bir tartışma, ancak bana kalırsa bu uygulama, platformdaki bot ordusuna karşı tek savunma yöntemi." dedi.

Musk, görüşmede "antisemitizm" konusunu da ele aldı

Musk, Başbakan Netanyahu ile görüşmesinde, X platformundaki "antisemitizm" içerikli paylaşımlara da değinerek, bunların hepsine karşı olduğunun altını çizdi.

Platformda, ifade özgürlüğü ve içerik denetimi arasındaki dengeyi tutturmanın zor olduğunu kabul eden Netanyahu da Musk'ı bu dengeyi doğru kurmaya çağırdı.

TweetDeck'e de ücret getirmişti

Musk, TweetDeck kullanımını da ücretli hale getirmiş; Twitter Blue yeni adıyla X Premium kullanıcılarına NFT’yi profil resmi yapma, sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamaya koyma, gönderilere kalın ve italik metin ekleme, daha uzun videolar yayımlama, sosyal medya platformunun tüm mevcut Blue (Premium) özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim imkanı vermişti.

Fiyatı ülkeden ülkeden ülkeye değişen bu üyelik halen Türkiye'de aylık 150, yıllık 1569,99 TL.