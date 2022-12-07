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Musk'tan yeni Twitter hamlesi: 'Daha fazla iş' için uyku odaları yaptırıyor

Geçen ay satın aldığı Twitter'da çalışanların yarısının işten ayrılmasına neden olan milyarder iş insanı Elon Musk, ofislere uyku odaları yaptırmaya başladı.

07 Aralık 2022 | 11:25
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Musk'tan yeni Twitter hamlesi: 'Daha fazla iş' için uyku odaları yaptırıyor


Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk, geçen ay satın aldığı Twitter'da köklü değişikliklere giderken 'daha fazla iş' için ofislere uyku odaları yaptırmaya başladı.
Forbes'un haberinde, Twitter'ın San Francisco ofisindeki çalışanların dün, büyük yataklar, bitkiler, başucu lambaları, büyük ekranlar ve masalar gördükleri aktarıldı.

Bir çalışan, şirketten bu konuda kendilerine bir bilgi verilmediğini söyleyerek bunun daha önceki uygulamalar gibi kendilerine sorulmadan uygulamaya geçilen işlerden biri olduğunu belirtti.

Şirketin ofislerinde kaç uyku odası olduğu henüz bilinmiyor, fakat her katta 4 ilâ 8 arasında uyku odasının yer alabileceği düşünülüyor.

Bir kaynak, odaların daha çok boş olan katlarda olduğunu dile getirdi.

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