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  • Musk 'yapay zekâ en akıllı insandan daha akıllı olacak' dedi, tarih verdi

Musk 'yapay zekâ en akıllı insandan daha akıllı olacak' dedi, tarih verdi

Tesla CEO'su Elon Musk, yapay zekânın muhtemelen gelecek yıl veya 2026 yılına kadar en akıllı insandan daha akıllı olarak geliştirileceğini açıkladı.

11 Nisan 2024 | 10:58
Musk 'yapay zekâ en akıllı insandan daha akıllı olacak' dedi, tarih verdi

Tesla CEO'su Elon Musk, Norveç varlık fonu CEO'su Nicolai Tangen'e yapay zekânın geliştirilmesi ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Musk, yapay zekânın muhtemelen gelecek yıl veya 2026 yılına kadar en akıllı insandan daha akıllı olacağını söyledi.

Yapay zekânın elektriğin mevcudiyeti nedeniyle kısıtlandığını belirten Musk, AGI'nin (yapay genel zekâ) gelişim zaman çizelgesi hakkında yaptığı konuşmada, "Eğer AGI'yi en akıllı insandan daha akıllı olarak tanımlayacağımızı düşündüğümüzde, bunun muhtemelen önümüzdeki yıl, yani iki yıl içinde olacağını düşünüyorum" dedi.

Öte yandan Musk, gelişmiş çiplerin eksikliğinin xAI girişiminin yapay zekâ sohbet robotu olan Grok'un sürüm 2 modelinin eğitimini engellediğini söyledi.

Musk, geçen yıl xAI'yi, kâr amacı gütmeden insanlığın yararına yapay zekâ geliştirme yönündeki orijinal misyonunu terk ettiği için dava ettiği OpenAI'ye rakip olarak kurmuştu.

Grok 2 modelinin eğitiminin yaklaşık 20 bin Nvidia H100 GPU gerektirdiğini belirten Musk, Grok 3 modelinin ise 100 bin Nvidia H100 çip gerektireceğini söyledi.

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