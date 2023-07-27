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Musk, Twitter'da yapacağı yeni değişikliği duyurdu: 'Her yönden daha iyi'

Ekim 2022'de Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almasının ardından platformda köklü değişikliklere giden milyarder iş insanı Elon Musk, yeni adımını duyurdu.

27 Temmuz 2023 | 18:08
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Musk, Twitter'da yapacağı yeni değişikliği duyurdu: 'Her yönden daha iyi'

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Elon Musk, pazar günü Twitter'ı "X" olarak adlandıracağını ve ikonik mavi kuş logosundan uzaklaşacağını açıklamasının ardından ertesi gün sosyal medya platformunun logosu resmen değiştirdi. Musk, Twitter için yeni bir değişikliğin daha sinyalini verdi:  Sosyal medya platformunun renk düzeni de yeniden tasarlayacak. 

Sosyal medya uygulaması genellikle kullanıcıların "Varsayılan" beyaz arka plan, "Loş" gri arka plan veya "Işıklar sönük" siyah arka plan arasında seçim yapmasına olanak tanıyor ancak Musk, platformun "yakında yalnızca 'karanlık moda' sahip olacağını" söyledi.

Musk Perşembe sabahı erken saatlerde attığı bir tweet'te "Her yönden daha iyi" dedi.

Bu yorum, Musk'ın Twitter'ın mavi doğrulama onay işaretini yeni "X" logosuna uyması için siyah-beyaz olarak değiştirip değiştirmeyeceğini soran başka bir kullanıcıya yanıt olarak geldi.

Kullanıcı ilk olarak "Mavi tik mi Siyah tik mi?" diye sordu. "Ben de siyahı seviyorum ama karanlık modda çalışmaz" diye de eklediler.

Musk, kullanıcıya verdiği yanıtta Twitter'ın yakında sadece siyah modda çalışacağını, siyah modun her yönden daha iyi olacağını söyledi. 


 

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